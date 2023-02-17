СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Богатая на события «Лыжня России»

Жители села Юрьево-Девичье - постоянные участники

регионального этапа самой массовой лыжной гонки нашей страны.

Местные организаторы отметили, что за последние пять лет эта поездка стала самой душевной и богатой на положительные эмоции.

Первым поводом для радости стало то, что число участников в этом году выросло в два раза! На комфортабельном автобусе из села отправились больше 20 жителей. Преобладали семьи. Впервые участвовали семья Лазаревых, многодетная семья Ляховских. А также постоянные участники, среди которых активист Матвей Лобанов, Пётр Зосько (даже на заслуженном отдыхе продолжает принимать активное участие в спортивной жизни села), семья Еремеевых. Все участники - люди близкие к спорту: дети и их родители посещают местные спортивные секции, и поехать на лыжню согласились сразу и с большим энтузиазмом. Возглавила делегацию Вера Алексеевна Богданова, глава администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения.

«Лыжня России» - это настоящий зимний праздник, где можно с пользой провести время с семьей, завести новые знакомства и даже встретить старых друзей. Организатор поездки Лариса Зуброва рассказала журналистам, что встретила на соревнованиях не только многих коллег и знакомых из Конаковского района, но и подругу из педучилища Ольгу Солнышкину, которую не видела уже 30 лет! Сейчас подруга работает в Пено и тоже привезла на соревнования детей. Чтобы участники не замерзли в перерывах между забегами, были организованы конкурсы и игры с розыгрышами призов.

И неожиданный подарок за прохождение полосы препятствий получила Лина Ляховская - двухдневный отдых в одном из загородных отелей Тверской области. Первая поездка на лыжню, и такая удача!

Поездкой остались довольны все и уже строят планы на будущий год!

Уверены, что число участников в следующем году будет еще больше!

Вперед, к победе

11 февраля в Твери прошёл региональный этап традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

В этом году на старт в столице Верхневолжья вышли 4500 лыжников.

Традиционно прошли забеги на 1 км, 2,5 км, 5 км для разных возрастных групп, а также семейные команды. Были организованы старты для спортивных семей и забег «Без галстуков», в котором приняла участие серебряный призер Олимпиады в Токио, заслуженный мастер спорта России по гребному спорту Василиса Степанова.

Для участников и зрителей была организована отличная концертная программа, всех желающих угощали кашей и горячим чаем полевые кухни. «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Тверская область впервые провела этап Всероссийской массовой лыжной гонки в 2005 году.

Традиционно эти соревнования объединяют лыжников-любителей и профессионалов разных возрастов. В этом году самому младшему из зарегистрировавшихся участников соревнований всего 2,4 года, а самому старшему – 82 года. Команда Конаковского района в составе более 100 человек по традиции также приняла участие, наш муниципальный район представляли спортсмены - любители лыжного спорта из Юрьево-Девичьевского, Редкинского, Старомелковского, Радченковского, Городенского сельских поселений и сельского поселения "Завидово", а также городского поселения Конаково, сотрудники МЧС, ветераны КЛБ, студенты Конаковского колледжа и спортсмены ДЮСШ «Олимп» и СК « Импульс». В «Забеге без галстуков» вышли на старт главы и заместители глав муниципальных районов и округов, депутаты, руководители предприятий тверского региона, в их числе и наши главы и заместители глав Конаковского муниципального района - Татьяна Арямнова (глава Старомелковского с/п), Виктор Цыганок (глава п. Редкино) Анатолий Сальников (заместитель главы администрации с/п "Завидово"), Дмитрий Сальников (заместитель главы администрации г. Конаково).

На финише призеры забега награждались призами, и наши представители показали хороший результат: серебро завоевал Анатолий Сальников, бронзу - Дмитрий Сальников.

Традиционно не оставив шансов соперникам, в течение многих лет является лидером среди мужчин старше 50 лет наш редкинский спортсмен, который завоевал золотую медаль - Сергей Марюков.



Региональный турнир

Более 300 спортсменов соревновались в Ржеве на региональном

турнире по самбо памяти мастера спорта СССР И.М.ЧУПЯТОВА среди юношей 2013-15, 2011-12 и 2009-10 г.р. Участники представляли

Тверскую, Смоленскую, Великолукскую, Московскую области и Москву.

В соревнованиях приняли участие спортсмены ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района:

2013-15 г.р. - Артемий Куликов, Федор Щавелев, Виктор Малинин

2011-12 г.р. - Дмитрий Быков, Арсений Барулин, Роман Воронин, Александр Иванов.

Поздравляем спортсменов и тренеров !



Чемпионат России по джиу-джитсу

9 - 11 февраля в Санкт-Петербурге состоялось самое важное

спортивное событие - Чемпионат России по джиу-джитсу

среди взрослых и Первенство России до 18 лет.

Лучшие спортсмены из 37 регионов боролись за медали и отбор в сборную команду России для участия в чемпионатах и первенствах Европы и мира.

Открыл чемпионат России президент Российской Федерации джиу-джитсу Сергей Николаевич Завьялов. В составе тверского региона на соревнованиях выступили борцы ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района. Наши спортсмены выступили достойно, показав хороший результат и завоевав шесть наград.

В чемпионате завоеваны две медали: золото - Алина Сударикова, бронза - Элмадин Халилов .

В первенстве до 18 лет золото - Степан Судариков, серебро - Петр Мойсюк, бронза - Глеб Сметанин, Серафим Судариков.

Поздравляем спортсменов, тренеров и всех призеров соревнований, желаем дальнейших побед на мире и Европе!