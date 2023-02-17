День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

posted by admin on пт, 02/17/2023 - 11:22

В связи с этой датой к жителям Тверской области обратился 
губернатор Игорь Руденя.

«34 года назад в этот день последние
колонны Советской Армии покинули 
территорию Афганистана и вернулись 
домой. Сегодня мы чтим мужественных и отважных
людей, которые защищали интересы нашей Родины 
на самых трудных и опасных рубежах. 
Проявив самоотверженность и стойкость,
они стали воплощением беззаветной преданности 
Отчизне, продолжили героические традиции поколения 
победителей», - отметил Игорь Руденя.

Губернатор выразил слова благодарности ветеранам боевых действий, которые сегодня активно участвуют в жизни тверского региона и страны, ведут большую работу по сохранению памяти о героической истории России, военно-патриотическому воспитанию молодежи, оказывают поддержку участникам специальной военной операции, защищающим безопасность и суверенитет Российской Федерации.

15 февраля в Тверской области проходят мероприятия, приуроченные к памятной дате.  В этот день в Конакове у памятника воинам-интернационалистам прошел торжественный митинг. 
На торжественном митинге присутствовали первый заместитель 
главы администрации Конаковского района Н.В. Василенко, 
помощник главы Конаковского района В.С. Тахмезов, 
и.о. военного комиссара г. Конаково и Конаковского района
Ю.Г. Извеков, представители администрации г. Конаково, ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, родственники погибших военнослужащих, молодежь, жители города и района, 
представители общественности, СМИ.
Во время боевых действий в Афганистане погибли пятеро наших земляков, уроженцев Конаковского района: И. Шайкин, В. Крюков, А. Куделин, А. Лепидов, В. Жуйков. Участники митинга почтили их память возложением цветов и минутой молчания.

первый заместитель главы администрации Конаковского района Н.В.Василенко:
«Уважаемые ветераны боевых действий в Афганистане, участники митинга! 
Сегодня в России День памяти воинов, исполнявших долг за пределами нашей 
Родины. Горячих точек было много, но в Афганистане была, пожалуй, самая
 длительная война, унесшая жизни 15 тысяч наших соотечественников. Среди них были и наши земляки. Сегодня очень важно помнить и говорить о них, потому что и сейчас наши воины сражаются за свободу России. Память людская должна быть 
вечной, передаваться из поколения в поколение. Это важно не только для нас,
 стоящих здесь, но и для ветеранов боевых действий, семей, потерявших близких на той войне. Важно вселять веру и надежду в наших воинов, ведь их подвиг для нас свят и всегда чтим. Сегодня мы благодарим вас, что, ни минуты не сомневаясь, идете в бой, отстаиваете нашу свободу и мирную жизнь. Слава воинам, достойным потомкам советских солдат, победивших фашизм!».

и.о. военного комиссара г. Конаково и Конаковского района 
Ю.Г. Извеков:
«Дорогие ветераны! Желаю, чтобы небо над вами всегда было чистым и мирным, а гнетущее военное небо Афганистана осталось только в вашей памяти. 
Мы незабвенно будем помнить и чтить подвиг, который вы совершили в тех 
негостеприимных горах. Желаю вам веры, крепкого здоровья и невероятной силы духа, которая поможет вам оставаться не просто мужчинами, а настоящими 
героями!".

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