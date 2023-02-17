День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В связи с этой датой к жителям Тверской области обратился

губернатор Игорь Руденя.

«34 года назад в этот день последние

колонны Советской Армии покинули

территорию Афганистана и вернулись

домой. Сегодня мы чтим мужественных и отважных

людей, которые защищали интересы нашей Родины

на самых трудных и опасных рубежах.

Проявив самоотверженность и стойкость,

они стали воплощением беззаветной преданности

Отчизне, продолжили героические традиции поколения

победителей», - отметил Игорь Руденя.

Губернатор выразил слова благодарности ветеранам боевых действий, которые сегодня активно участвуют в жизни тверского региона и страны, ведут большую работу по сохранению памяти о героической истории России, военно-патриотическому воспитанию молодежи, оказывают поддержку участникам специальной военной операции, защищающим безопасность и суверенитет Российской Федерации.

15 февраля в Тверской области проходят мероприятия, приуроченные к памятной дате. В этот день в Конакове у памятника воинам-интернационалистам прошел торжественный митинг.

На торжественном митинге присутствовали первый заместитель

главы администрации Конаковского района Н.В. Василенко,

помощник главы Конаковского района В.С. Тахмезов,

и.о. военного комиссара г. Конаково и Конаковского района

Ю.Г. Извеков, представители администрации г. Конаково, ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, родственники погибших военнослужащих, молодежь, жители города и района,

представители общественности, СМИ.

Во время боевых действий в Афганистане погибли пятеро наших земляков, уроженцев Конаковского района: И. Шайкин, В. Крюков, А. Куделин, А. Лепидов, В. Жуйков. Участники митинга почтили их память возложением цветов и минутой молчания.

первый заместитель главы администрации Конаковского района Н.В.Василенко:

«Уважаемые ветераны боевых действий в Афганистане, участники митинга!

Сегодня в России День памяти воинов, исполнявших долг за пределами нашей

Родины. Горячих точек было много, но в Афганистане была, пожалуй, самая

длительная война, унесшая жизни 15 тысяч наших соотечественников. Среди них были и наши земляки. Сегодня очень важно помнить и говорить о них, потому что и сейчас наши воины сражаются за свободу России. Память людская должна быть

вечной, передаваться из поколения в поколение. Это важно не только для нас,

стоящих здесь, но и для ветеранов боевых действий, семей, потерявших близких на той войне. Важно вселять веру и надежду в наших воинов, ведь их подвиг для нас свят и всегда чтим. Сегодня мы благодарим вас, что, ни минуты не сомневаясь, идете в бой, отстаиваете нашу свободу и мирную жизнь. Слава воинам, достойным потомкам советских солдат, победивших фашизм!».

и.о. военного комиссара г. Конаково и Конаковского района

Ю.Г. Извеков:

«Дорогие ветераны! Желаю, чтобы небо над вами всегда было чистым и мирным, а гнетущее военное небо Афганистана осталось только в вашей памяти.

Мы незабвенно будем помнить и чтить подвиг, который вы совершили в тех

негостеприимных горах. Желаю вам веры, крепкого здоровья и невероятной силы духа, которая поможет вам оставаться не просто мужчинами, а настоящими

героями!".