МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Администрация Конаковского района информирует

жителей Конаковского района о том, что капитальный ремонт моста через речку Донховкув городе Конаково включен в Программу "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства" на 2020 и 2029 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области.

Для членов семей

мобилизованных

ООО "Дельфин" для членов семей мобилизованных

организовывает бесплатное

посещение бассейна каждое

воскресенье с 9 до 10 часов.

Предварительная запись на посещение

по телефонам 4-28-16, 4-31-27.

ВОСПИТАТЕЛЬ –

ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ

23 января стартовал муниципальный этап

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года».

В этом году в конкурсе принимают участие воспитатели Конаковского района Ольга Алексеевна Кубанкова, воспитатель д/с № 6 г. Конаково, Оксана Александровна Цыпляновская, воспитатель д/с №1 д. Вахонино, Ирина Петровна Егошина, воспитатель д/с № 5 п. Редкино, Елена Геннадьевна Битюкова, воспитатель д/с №3 г. Конаково, Анастасия Геннадьевна Акимова, педагог-психолог д/с № 5 п. Редкино.

Видеоролик «Визитная карточка» жюри уже оценило. Конкурсантки молодцы. Теперь им необходимо написать сочинение-размышление «Что значит быть педагогом детского сада?». Показать открытое конкурсное мероприятие (образовательная деятельность) с самоанализом.

Они проводятся в своём образовательном учреждении в соответствии с расписанием, составленным жюри конкурса (с 14 по 17 февраля). Конкурс «Создание развивающей среды» и представление (презентация) опыта работы с представлением методических материалов (проводится в формате "круглого стола" для участников конкурса).

Продолжение следует,

все еще впереди…

В октябре 2022 года средняя школа №3 г. Конаково

отпраздновала свой 55-летний юбилей.

За этот отрезок времени пройден непростой, но замечательный путь творчества и созидания. История школы – это история тысяч судеб девчонок и мальчишек, ставших взрослыми, успешными специалистами. В школе № 3 всегда создавались условия для реализации всех талантов и способностей детей.

На протяжении 55 лет директорами школы были С.В.Михайлов, А.С.Шерстобоева, А.Н.Лалачкин, А.П.Попов. Александр Петрович Попов в течение 17 лет возглавлял школу, вывел ее на передовой уровень. Он был инициатором создания физико-математических классов, чего в 90-е годы не было ни в одной другой школе. Александр Петрович преподавал физику, руководил методическим объединением учителей физики района. Работники областного Института усовершенствования учителей его прекрасно знали, многие учителя физики Тверской области ориентировались на его опыт.

С 2010 года школой руководит Н.В. Железнова. Коллектив школы № 3 в настоящее время, как и раньше, - это единомышленники, которые решают важные задачи. С 2017 года в школе ежегодно функционируют естественнонаучные профильные классы. А в 2021 году в рамках национального проекта «Образование» на базе школы открылся центр развития «Точка роста» естественнонаучной направленности.

В школе собрался замечательный, очень сильный педагогический коллектив, в который возвращались, выбрав профессию учителя, выпускники школы. Многие из них работают и сейчас. Например, О.В. Курнукина – училась в школе №3, затем стала работать учителем начальных классов, продолжила образование и стала учителем математики, она дает потрясающую подготовку. Успешная работа Ольги Викторовны по достоинству оценена званием «Почетный работник образования РФ». Н.В. Белякова – учитель начальных классов, возглавляет школьное математическое объединение учителей начальных классов. Ее мама, А.С. Шерстобоева, была директором школы на протяжении более 10 лет, по стопам мамы пошла дочь. Е.Ю. Галкина – учитель физики, педагог-психолог, Т.П. Малышева, Почетный работник образования РФ – учитель математики, О.В. Евлашина, продолжая династию учителей, преподает русский язык и литературу, И.Ф. Калион – учитель начальных классов, Н.В. Ишкова – преподаватель физической культуры.

Но те, кто пришел сюда выполнять учительскую миссию, любят родную школу не меньше выпускников-учителей. Эта любовь остается у каждого, кто здесь когда-либо работал и продолжает работать. Е.Н. Лисина – учитель английского языка, ее стаж работы почти 50 лет, она заслуженный учитель РФ. М.Н. Смирнова, Почетный работник образования РФ, более 10 лет была заместителем директора по воспитательной работе. Сколько замечательных мероприятий ею подготовлено! И.И. Александрова работает в школе с 1987 года, учит детей рисованию и основам черчения. Здесь прекрасные учителя русского языка и литературы, это С.Ю. Павлова, которая начинала работу как пионервожатая, сейчас – учитель русского языка и литературы высшей категории. Н.И.Чернышова, Почетный работник образования РФ – учитель биологии и географии, уровень подготовки и знаний ее учеников – один из лучших в районе. Е.А. Кищик – заместитель директора по воспитательной работе, которая в буквальном смысле фонтанирует идеями. Здесь работают высококвалифицированные учителя начальных классов: О.Ю. Панова, много лет была начальником школьного лагеря, по ее инициативе на базе школы работает секция волейбола, которую посещают ученики многих школ города, О.И. Лисиенкова, много лет является председателем профкома, успевает совмещать большую учительскую нагрузку и общественную работу. А каких замечательных учеников готовит О.В. Иванова! Успешно влились в коллектив Л.Н. Борисова – учитель географии; И.А. Усенко – преподаватель истории; С.Т. Хуснутдинова – учитель английского языка; М.Н. Архипова – учитель технологии; С.Г. Игнатьев – историк, преподаватель иностранных языков. Два года назад в коллектив пришла Л.Н. Сорокина – воспитатель группы продленного дня, незаменимый человек. Ю.Н. Белякова – безупречный секретарь и социальный педагог. В 2021 году в коллектив влилась «молодая кровь»: М.А. Соколова - учитель начальных классов и английского языка (приехала в школу по программе «Земский учитель»); Л.С. Надейкина – учитель начальных классов; Т.Г. Гороян - учитель английского языка, все очень перспективные педагоги. На протяжении многих лет в школе плодотворно работают П.И. Иванов (преподавать ОБЖ и физической культуры), Л.Н.Шарунова (учитель музыки). В 2022 году в школу пришли И.А. Багликова (учитель начальных классов), Н.И.Налобина (учитель математики).

Это уже стало доброй традицией школы: на протяжении многих лет здесь всегда сильный, сплоченный коллектив, решающий все поставленные задачи, нацеленный на высокие образовательные результаты своих учеников. Несмотря на большую загруженность педагогического состава учебным процессом, в школе очень много внимания уделяется и воспитательной работе – школьная научно-практическая конференция «Хочу все знать!», коммунарские сборы, патриотические мероприятия, концерты, участие в спортивных мероприятиях, всевозможные акции и многое другое. Дети всегда с удовольствием принимают участие во всех мероприятиях.

Активное участие в жизни школы принимают и выпускники разных лет.

4 февраля состоялся традиционный вечер встречи выпускников. В зале не было свободных мест. Замечательно, что учителя смогли зародить в детях, ставших взрослыми самодостаточными людьми, такую любовь к школе.

Школа сейчас, как и раньше, продолжает воспитывать детей в духе патриотизма и любви к своей малой родине.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района