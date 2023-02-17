В Тверской области в 2023 году

из аварийного жилого фонда планируют

расселить свыше 3,8 тысячи человек

8 февраля Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу,

посвященную реализации региональной адресной программы

по переселению граждан из аварийного жилья. Обсуждались итоги 2022 года и задачи, поставленные на пятый, заключительный этап программы в текущем году. Предполагается, что все жители домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, получат новое жильё до конца 2023-го. «Важно оперативно осуществлять строительство и ввод в эксплуатацию жилья. Чем быстрее будут построены и введены квадратные метры, тем скорее наши граждане переедут в новые дома, что кардинально изменит качество их жизни», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году в программе переселения участвуют 26 муниципалитетов Верхневолжья. Всего планируется расселить свыше 3,84 тыс. человек, которые проживают в 70,1 тыс. кв. м аварийного жилья.

На встрече обсуждались планы по переселению жителей Нелидовского, Осташковского, Селижаровского, Вышневолоцкого, Ржевского, Максатихинского, Спировского округов, Калининского и Конаковского районов, городов Торжок и Тверь.

Действующая Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилья запущена в 2019 году. Ее ключевая задача – обеспечение благоустроенными квартирами жителей региона, которые проживают в аварийном жилом фонде.

Всего с 2019 года программой предусмотрено расселение 363 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Площадь расселения составит свыше 88 тыс. кв. м, общее количество переехавших в благоустроенное жилье – более 5167 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

На 30 объектах дорожной сети Тверской

области протяженностью 243 км

продолжится начатый в предыдущие годы ремонт

В 2023 году в Тверской области продолжатся работы на объектах, контракты в отношении которых были заключены в предыдущие годы. Дорожные ремонты будут выполнены, в том числе, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что современные дороги создают прочную основу для роста экономики, успешного решения задач в социальной сфере и повышения темпов развития всей страны. Реализация национального проекта позволила существенно увеличить объёмы и темпы ремонта дорожной сети в Верхневолжье», - считает губернатор Игорь Руденя.

В этом году будет продолжен ремонт 30 объектов общей протяженностью 243 км в Весьегонском, Вышневолоцком, Краснохолмском, Нелидовском, Осташковском, Пеновском, Сонковском, Старицком округах, а также в Торжокском, Торопецком, Бежецком, Калининском, Конаковском и Кувшиновском районах.

Также продолжится реализация крупнейших инфраструктурных объектов – Западного моста, путепровода в створе улицы Фрунзе, транспортной хорды, железнодорожной ветки и развязки в Конаковском районе. В 2023 году будет завершен ремонт двух дорог опорной сети, который ведется с начала реализации нацпроекта: Торжок – Осташков и Тверь – Бежецк – Весьегонск. Отремонтируют 35 км еще одной дороги опорной сети: Вышний Волочек – Бежецк – Сонково в Бежецком районе и Максатихинском округе.

В Торопецком районе в порядок приведут 11 км автодороги первого класса «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь.

Также на территории Верхневолжья отремонтируют межмуниципальные дороги второго класса: Сонково – Кой, Бежецк – Поречье, Торжок – Раменье, «Москва – Санкт-Петербург» – Большие Борки – Нестерово – Черничено, Березники – Хмелевка.

Ежегодно в перечень ремонтируемых дорог включают подъездные дороги к инвестиционным площадкам. В этом году завершится строительство подъезда к промышленной зоне «Боровлево» и капитальный ремонт дороги Архангельское – Кувалдино.

Кроме того, в 2023 году отремонтируют 7 мостов общей протяженностью более 480 погонных метров.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

На Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе

внедряют отечественное программное обеспечение

На Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе, который

расположен в селе Дмитрова Гора Конаковского района и входит в ГК «Агропромкомплектация», на производственных линиях внедряется отечественное программное обеспечение. Диспетчеризация

производственного оборудования началась с цеха упаковки

готовой продукции.

«В соответствии с обозначенными Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным задачами импортозамещения и обеспечения технологической независимости, сегодня на первый план выходит создание современного программного обеспечения. Развитие экономики, промышленности сопряжено с информационными технологиями и специалистами, которые могут повысить производительность труда. Для Верхневолжья - это возможность сделать рывок в развитии», - считает губернатор Игорь Руденя.

Производство пищевой продукции – многосоставной круглосуточный процесс. Диспетчеризация помогает в реальном времени отслеживать текущее состояние оборудования, оперативно реагировать на любые изменения.

На пилотной площадке завода - в цехе упаковки готовой продукции - установлена система диспетчеризации, доступная через web-интерфейс, что позволяет пользоваться программой с любого устройства, которое подключено к внутренней сети Группы компаний.

Эффективным инструментом для реализации проекта стала отечественная разработка - инновационная платформа «MasterSCADA 4D», которая содержит обширные библиотеки готовых функций и функциональных блоков, имеет простой интерфейс и революционно гибкую систему автоматизации.

В перспективе внедрение диспетчеризации поможет детализировать состояние оборудования, анализировать первопричины остановок, быстрее выявлять слабые места и точнее планировать ремонты. Система будет оперативно оповещать о происходящем дежурных сотрудников.

В планах Группы компаний - аналогичная диспетчеризация всех цехов предприятия в виде отдельных систем. Следующей рабочей площадкой проекта станет участок термообработки продукции.

Пресс-служба Правительства Тверской области.