НОВОСТИ РАЙОНА

Нашей школе 60 лет!

4 февраля МБОУ СОШ № 6 г. Конаково отметила свой 60-летний юбилей. Это очень важная дата. Она говорит о том, что пройден путь длиною в шесть десятилетий, вложен огромный труд нескольких

поколений учителей, выпущены из стен школы тысячи учеников.

60 лет - короткий исторический миг, а для школы это долгий путь становления, развития, модернизации, которой присущи неисчислимые тернии и удачи, новаторские поиски и результативность, вследствие чего - достойное признание профессионального мастерства педагогов, освоивших современные тенденции образования. Педагогический коллектив убеждён, что сила школы — в верности традициям, в сохранении атмосферы сотворчества педагогов, учащихся и родителей. Традиции придают школе то особое, неповторимое, что отличает её от других. Каждый день школьный коллектив создаёт историю образовательного учреждения. Отличительная черта нашего коллектива — целеустремленность.

В юбилей школы тёплые слова поздравлений прозвучали от главы администрации Конаковского района Олега Владимировича Лобановского, заместителя начальника управления образования администрации Конаковского района Светланы Викторовны Клюшановой и, конечно, от директора образовательного учреждения Натальи Николаевны Проккоевой. Ярким и запоминающимся получился праздничный концерт, номера подготовили ученики нашей школы: Витта Сорокина и Ника Красникова продемонстрировали зрителям цирковое искусство, прекрасно исполнил музыкальные композиции на фортепиано и саксофоне Виктор Алипкин, танцевальные номера представили Ксения Сибикина, Виктория Маслова, Юлия Краснова, Анастасия Крыминская. Прочитали стихи наши самые маленькие ученики-первоклассники. Песенные номера подготовили два хора под руководством учителя музыки Т.Н. Цветковой. Гимн школы № 6 исполнили девочки из 9 «А» класса. Юмористическую сценку «Бедные учителя» показали ученики 8 «Б» класса. Быть ведущими праздничного юбилейного концерта - задача не из лёгких, но с ней успешно справились учащиеся 10 класса Дмитрий Шилков и София Житенко.

Поздравили родную школу с 60-летием её выпускники: 1965 года выпуска (первые выпускники нашей школы), 1981 года и 2007-го. Они вспомнили школьные годы чудесные, своих учителей, пожелали процветания и благополучия. Закончился праздничный концерт финальной песней в исполнении учителей школы.

Школа живет, радуется победам, строит планы на будущее. Особые слова поздравления и признательности ветеранам школы, подарившим искорки своего сердца и тепло души школе, отдавшим всю свою жизнь детям. Мы вас всех помним, ценим, гордимся вашими достижениями.

Желаем всем педагогам, ветеранам педагогического труда, выпускникам, родителям неиссякаемой энергии, оптимизма, упорства в достижении целей, веры и уверенности в завтрашнем дне. Любимой школе - процветания, добавить в свою историю еще множество славных страниц, коллективу - успешного творчества, а ученикам - блестящих перспектив.

Мы поздравляем с юбилеем всех выпускников, родителей, учащихся нашей школы, всех, кто имеет к ней отношение.

Желаем всем здоровья, удачи, счастья и рады видеть вас в стенах нашего учреждения.

МБОУ СОШ № 6

г. Конаково.

"Снегоход-2023"

С начала проведения профилактического мероприятия «Снегоход-2023»

в инспекции Гостехнадзора Тверской области по Конаковскому району

зарегистрировано 12 внедорожных мототранспортных средств,

представлено на технический осмотр 80 единиц техники,

выдано 18 удостоверений на право управления внедорожными

мототранспортными средствами, 23 владельцам внедорожной

мототранспортной техники вынесено 23 предостережения

«О недопустимости нарушения обязательных требований

в области технического состояния

и эксплуатации самоходных машин и других видов техники».

На всей территории ЕАЭС осуществляется постепенный

переход на электронные паспорта самоходных машин

С ноября 2022 года бумажные паспорта

самоходных машин (ПСМ)

заменяют электронные ПСМ. Они выдаются

на всю новую технику,

а также в случае замены старых (бумажных) ПСМ. Выданные ранее

бумажные ПСМ остаются в силе, но могут быть переоформлены на электронные

добровольно самим владельцем.

Электронный паспорт – это документ, который не имеет физического представления и хранится только в электронном виде в системе электронных паспортов. Информация, содержащаяся в нем, намного шире привычного, бумажного паспорта.

Обязательным условием оформления электронного паспорта является регистрация собственника в системе электронных паспортов https://clck.ru/VyaTv.

Процедуру регистрации собственникам необходимо проходить самостоятельно и предварительно до обращения за выдачей электронного паспорта в инспекцию Гостехнадзора.

Зарегистрироваться не сложно, для каждой категории лиц разработаны подробные инструкции, регистрация занимает не более 10-15 минут.

Электронный паспорт имеет ряд преимуществ в сравнении с бумажным. Электронный ПСМ невозможно потерять, в него можно внести неограниченное

число собственников. Кроме того, ЭПСМ содержит раздел «Иные сведения, носящие информационный характер», в котором указываются данные о собственнике (включая номер телефона и электронную почту), данные о ТО, техобслуживании и (или) ремонте, информация об ограничениях (обременениях), сведения о страховании машины и страховых случаях, информация о ДТП, данные о регистрации машины и т.д.Привычный порядок регистрации самоходных машин не меняется. У владельцев техники на руках по-прежнему остается договор купли-продажи и после регистрации в органах Гостехнадзора – свидетельство о государственной регистрации самоходной машины и других видов техники.Переход на электронные ПСМ призван сделать максимально прозрачными все операции с техникой и достоверность ее истории.

Безопасность детей – задача первостепенная

9 февраля специалисты управления

образования администрации Конаковского района провели в МБОУ СОШ №8,

МБДОУ д/с №№ 2, 6, 9, 14 тренировки ПО ЗАЩИТЕ

ОТ незаконноГО проникновениЯ

в образовательное учреждение.

Защита детей - ответственность не только родителей, но и педагогов в школах и детских садах.

Любому взрослому нужно знать не только что самому делать в непредвиденной ситуации, но и как помочь детям, оказавшимся рядом.

Кроме того, в этом вопросе важны и меры профилактики, соблюдение образовательными учреждениями норм антитеррористической безопасности.

Педагоги и персонал как в саду, так и в школе, должны быть бдительными, уметь адекватно действовать в случае незаконного проникновения, четко выполнять инструкции руководства и ответственных сотрудников. От правильных действий взрослых напрямую зависит безопасность детей.

РЫБАЛКА РЯДОМ С КОНАКОВСКОЙ ГРЭС ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИ!

Специалисты Конаковской ГРЭС

напоминают об опасности выхода на лед Иваньковского водохранилища и приближения к береговым насосным станциям №1 и №2, входящим в состав

гидротехнических сооружений

электростанции! Насосные станции Конаковской ГРЭС оборудованы

пузырьковыми рыбозащитными

заграждениями, которые делают лед

водохранилища менее прочным. Служба по охране труда электростанции

обращает внимание рыбаков на то,

что со стороны водохранилища

к водозабору ГРЭС нельзя подходить ближе чем на 100 метров!Кроме того, Главное управление МЧС России

по Тверской области напоминает,

что при перепадахтемператур воздуха лед на водоемах становится

неравномерным, выход на такой лед

опасен. В Конаковском районе 5 февраля под лед ушел автомобиль. Берегите себя и своих близких, особенно детей!

Расскажите им о мерах

безопасности на льду водоемов!

Работа над ошибками

В прошлом номере "Зари" (№5 от 10 февраля) допущена ошибка в подписи. На фото с Г.И.Аксеновой не Н.Д.Брискина, а Ирина Владимировна Дронова, председатель совета ветеранов с/п "Завидово".

Приносим свои глубочайшие извинения Ирине Владимировне и нашим читателям.