«Если работать хорошо –

имя будет греметь!»

Сыры, еще век назад покорившие Европу, и сейчас производятся

в Конаковском районе.

их уникальную рецептуру разрабатывали совместно основоположник

российского сыроделия Николай Верещагин и знаменитый химик Дмитрий Менделеев. Мы встретились с Людмилой Сергеевной Володиной,

генеральным директором ОАО «Молоко», продолжательницей

«верещагинских» традиций сыроделия, и побеседовали о значимости исторического наследия, натуральной продукции, планах на будущее

и секретах успеха.

- Людмила Сергеевна, вы недавно побывали в Совете Федерации?

- Это была встреча по приглашению нашего спикера. Обсуждались актуальные для бизнеса вопросы, появились новые знакомства. Не так давно представители Совета Федерации побывали на нашей сыроварне, попробовали продукцию, она им, безусловно, понравилась. Я поделилась историей нашего завода, рассказала о производстве. Сейчас они заказывают у нас сыры к праздникам.

- В начале февраля вы стали участницей форума женского предпринимательства «Нежный бизнес». Расскажете об этом?

- Я была в составе делегации от Тверской области, всего нас было 25 человек. Была не просто участницей, а членом президиума. В 2000 году меня признали лучшей женщиной-директором. Я очень много лет в бизнесе. Есть чем поделиться с другими.

Женское предпринимательство сегодня составляет значительную часть экономики. Мы не только жены, матери, сестры. На нас семьи, дом, да еще и бизнес!

Поэтому на форуме обсуждались не только успех, но и трудности, с которыми нам приходится сталкиваться.

- Ваша продукция постоянно участвует во многих выставках. Какие награды вы получали?

- Выставки совершенно разные. И российские, и международные. Такие, как «WorldFood» или «ПРОДЭКСПО». На международной выставке «ПРОДЭКСПО-2020» в номинации «Лучший продукт» наш сыр «Едимоновский» получил золотую медаль, а сыр «Шанклиш» в растительном масле с пажитником – бронзовую. Эту продукцию жюри отметило из 1400 представленных позиций.

- Какие виды сыров вы производите?

- Пока мы выпускаем 11 видов сыров по программе импортозамещения (в основном, это так называемые санкционные сыры, которые сейчас не ввозятся в Россию) и 7 «верещагинских» по уникальной рецептуре. Все можно приобрести в бутиках «Макларин» ООО «Афанасий», купить прямо на заводе, в сетевых магазинах «Перекресток» и «Магнит». Сейчас сертифицируется 19-й вид нашей продукции – сыр моцарелла.

- ОАО «Молоко» - один из значимых туристических объектов не только района, но и области. Планируете расширять деятельность в этом направлении?

- В скором времени откроем для посещения музей Николая Верещагина. Экспозиция еще формируется. Многие артефакты – реликвии моей семьи. Знаете, музея бы не было без участия и поддержки администрации Конаковского района. Огромную благодарность хочу выразить депутату ЗС Тверской области Александру Викторовичу Слепышеву, главе Конаковского района Олегу Владимировичу Лобановскому, первому заместителю главы администрации Конаковского района Наталье Владимировне Василенко.

Они помогли получить грант на организацию музея. Некоторые экспонаты здесь благодаря Олегу Владимировичу. Так что музей получился общими силами.

Это историческое здание 1936 г., с уникальными подвалами для вызревания сыров. А экскурсии я вожу сама. Дети обязательно должны знать, какое замечательное историческое наследие есть в нашем районе.

Верещагин на самом деле основоположник русского сыроварения. Благодаря ему наши сыры стали широко известны в Европе. Наш завод вошел в федеральную программу по туризму. Это не только экскурсии, но и гастротуры.

Считаю, что очень важно выходить на людей, знакомить с натуральной продукцией.

- У вас всегда большое количество туристов?

- Конечно, если говорить о туризме, то здесь многое зависит от сезонности. В теплое время года посетителей всегда больше.

С открытием нового речного порта «Завидово» и крупного транспортно-пересадочного узла ожидается увеличение туристического потока и расширение географии туризма. Ведь это поможет привлечь в район гостей из других регионов.

Особенно летом.

- Как к вам пришла идея возродить сыроделие на конаковской земле?

- Я работаю в этой сфере без малого 50 лет. И, знаете, не могу есть сыры, продающиеся в магазинах. Ведь это сплошная химия! Возродить настоящее сыроделие было моей давней мечтой.

Когда на завод приезжал губернатор Игорь Руденя, он отметил уникальность и значимость производства и поставил задачу – восстановить сыроделие. Натуральная продукция по исторической рецептуре – вот что еще подтолкнуло меня возродить завод.

- Сегодня сыры бренда «Верещагин» широко известны не только в России, но и за рубежом. В чем секрет успеха?

- Если хорошо работать – имя будет греметь! Главное – любить свое дело, людей, которые вместе с тобой работают.

Правду говорят - короля делает свита. Сам по себе ты мало чего достигнешь, залог успеха – в работе команды. Да, бывает трудно.

Но работа всегда выручает. Человек выживает тогда, когда умеет трудиться.

Беседовала

Татьяна Крыльцова.

Фото Дениса Насонова.