

10 февраля в городе Конаково прошёл четвёртый межмуниципальный форум «СОЗВЕЗДИЕ-2023». В Конаковском районе мероприятие

проводилось впервые. В форуме приняли участие 6 команд -

молодёжь из Конакова, Конаковского района, Кимр и Рамешков.

Участников приветствовали заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района Татьяна Алексеевна Писаренко, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Арифовна Бородина, заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Валерьевна Федотова, директор центра молодёжной политики «Иволга» Инна Борисовна Сотская.

Программа форума включала в себя деловые игры на развитие лидерского потенциала, мастер-классы по развитию коммуникативного потенциала и работе в команде.

За большой личный вклад в проведение межмуниципального форума региональной программы лидеров молодёжного актива Тверской области «Созвездие» на территории Конаковского района Благодарностью директора МКУ ЦМП «Иволга» был отмечен председатель ТРООРГО «Активный гражданин» Алексей Владимирович Стецюк.

Региональная программа лидеров молодёжного актива Тверской области «СОЗВЕЗДИЕ» проводится при поддержке министерства молодёжной политики Тверской области, Тверского государственного университета и ТРООРГО «Активный гражданин».

Завершился форум экскурсией на сырный завод "Верещагин", за что организаторы выражают благодарность генеральному директору ОАО "Молоко" Людмиле Сергеевне Володиной.