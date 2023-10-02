Визит министра культуры Тверской области в Конаковский район

8 февраля Конаковский район с рабочим визитом

посетила министр культуры Тверской области Ксения Олеговна Глинка



Министр встретилась с главой Конаковского района О.В. Лобановским. Во время встречи обсуждались направления развития района в сфере культуры. Ксения Олеговна также провела личный прием граждан, на котором, в том числе, присутствовали представители ветеранских организаций г. Конаково.

Главный вопрос, интересовавший их, – правдивы ли слухи, что районный ДК «Современник» может перейти в частное владение. Ксения Олеговна выразила уверенность, что это ничем не подтвержденные слухи.

Министр подчеркнула, что в ходе встречи с главой района она узнала, что «Современник» развивается, и на эти цели регулярно выделяются дополнительные средства. Олег Владимирович отметил значимость Дворца культуры как места притяжения общественной жизни района.

Также министр посетила открывшуюся после создания Конаковскую модельную библиотеку, ДК «Современник» и Конаковский краеведческий музей.

Подводя итоги рабочей поездки, министр культуры поблагодарила всех за теплый прием, отметив, что в сфере культуры в Конаковском районе работают заинтересованные и неравнодушные люди, а сам район активно участвует в реализации национального проекта «Культура».