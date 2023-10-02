Визит министра культуры Тверской области в Конаковский район

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8 февраля Конаковский район с рабочим визитом
посетила министр культуры Тверской области Ксения Олеговна Глинка
Министр встретилась с главой Конаковского района О.В. Лобановским. Во время встречи обсуждались направления развития района в сфере культуры. Ксения Олеговна также провела личный прием граждан, на котором, в том числе, присутствовали представители ветеранских организаций г. Конаково.
Главный вопрос, интересовавший их, – правдивы ли слухи, что районный ДК «Современник» может перейти в частное владение. Ксения Олеговна выразила уверенность, что это ничем не подтвержденные слухи.
Министр подчеркнула, что в ходе встречи с главой района она узнала, что «Современник» развивается, и на эти цели регулярно выделяются дополнительные средства. Олег Владимирович отметил значимость Дворца культуры как места притяжения общественной жизни района.
Также министр посетила открывшуюся после создания Конаковскую модельную библиотеку, ДК «Современник» и Конаковский краеведческий музей.
Подводя итоги рабочей поездки, министр культуры поблагодарила всех за теплый прием, отметив, что в сфере культуры в Конаковском районе работают заинтересованные и неравнодушные люди, а сам район активно участвует в реализации национального проекта «Культура».