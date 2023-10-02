Визит министра культуры Тверской области в Конаковский район

posted by admin on пт, 02/10/2023 - 09:53

8 февраля Конаковский район с рабочим визитом 
посетила министр культуры Тверской области Ксения Олеговна Глинка


Министр встретилась с главой Конаковского района О.В. Лобановским.  Во время встречи обсуждались направления развития района в сфере культуры. Ксения Олеговна также провела личный прием граждан, на котором, в том числе, присутствовали представители ветеранских организаций г. Конаково. 

Главный вопрос, интересовавший их, – правдивы ли слухи, что районный ДК «Современник» может перейти в частное владение. Ксения Олеговна выразила уверенность, что это ничем не подтвержденные слухи. 

Министр подчеркнула, что в ходе встречи с главой района она узнала, что  «Современник» развивается, и на эти цели регулярно выделяются дополнительные средства. Олег Владимирович отметил значимость Дворца культуры как места притяжения общественной жизни района.

Также министр посетила открывшуюся после создания Конаковскую модельную библиотеку, ДК «Современник» и Конаковский краеведческий музей. 

Подводя итоги рабочей поездки, министр культуры поблагодарила всех за теплый прием, отметив, что в сфере культуры в Конаковском районе работают заинтересованные и неравнодушные люди, а сам район активно участвует в реализации национального проекта «Культура». 

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