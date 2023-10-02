МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ЛЮБОПЫТНЫЙ СЦЕНАРИЙ ГЛОБАЛЬНОГО КИНО

«Друзья, 18 августа у нашего кинотеатра заканчивается долгосрочный Договор аренды с ДК «Современник». И, к сожалению, администрация Конаковского района приняла решение расторгнуть этот Договор. Поэтому остаются последние денёчки, когда мы с вами!» - такое сообщение было опубликовано в группе VK «Глобал Синема Конаково».

Почему так давно говорят о закрытии кинотеатра? Какое отношение к этому имеет администрация района?

Почти 5 лет назад в наш район пришло большое кино. В ДК «Современник» г. Конаково открылся кинотеатр.

Этого события ждали долго и с нетерпением. И вот уже около полугода поговаривают, что «Кина не будет!». Сообщение о закрытии кинотеатра появилось

на странице VK «Глобал Синема Конаково» 25 июля 2022 г.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ИЗУЧИМ ЭТОТ ЛЮБОПЫТНЫЙ

СЦЕНАРИЙ ГЛОБАЛЬНОГО КИНО КОНАКОВО.

НАЧНЁМ С ФАКТОВ. 21 июня 2017 г. МБУ РМЦ ДК «Современник» (Арендодатель) и ООО «Тетерин Фильм» (Арендатор) заключили долгосрочный договор аренды, в рамках которого Арендодатель передал Арендатору нежилое помещение за плату для размещения в нём кинотеатра и буфета. И это событие означало, что в планах у Конаковского района на базе ДК «Современник» открыть два кинозала на 49 и 48 мест с новейшим оборудованием для просмотра фильмов в формате 2D и 3D.

Уточним, что ООО «Тетерин Фильм» было основано продюсером Олегом Тетериным и развивалось на субсидии Фонда кино, который регулярно выделяет средства муниципальным и частным компаниям в рамках программы развития кинопоказа в малых городах. В период 2016-2018 гг. «Тетерин Фильм» подал заявки на 112 кинозалов, в результате чего получило 150 млн. руб. на открытие 30 согласованных проектов.

Февраль 2018 г. Глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский проводит рабочую встречу с генеральным директором «Тетерин Фильм», на которой они обсудили ход проведения ремонтных работ по подготовке кинотеатра к открытию и ориентировочную дату начала проката фильмов, а именно 1 марта.

Март 2018 г. В открытых источниках Фонд кино сообщает, что с компанией «Тетерин Фильм» заключены договоры на 30 залов в 16 населенных пунктах России, 12 из которых так и не открылись. К новоиспеченной киносети подано 16 исков на общую сумму более 60 млн. руб. Суд принял решение о назначении нового временного управляющего компании.

Ноябрь 2018 г. Несмотря на все финансовые и технические нюансы, в начале ноября 2018 г. в здании ДК открылось одно из пространств «Тетерин Фильм» с красивым лозунгом – «Первый кино дискаунтер России», а чуть позднее свои двери для любителей кино открыл и второй зал.

1 марта 2019 г. подписан договор между ООО «Тетерин Фильм» и ООО «Глобал Синема». Это событие означало, что ООО «Тетерин Фильм» передаёт ООО «Глобал Синема» все права и обязанности, предусмотренные договором долгосрочной аренды от 21 июня 2017 г. между МБУ РМЦ ДК «Современник» и ООО «Тетерин Фильм». Задолженность ООО «Тетерин Фильм» перед МБУ РМЦ ДК «Современник» на дату уступки прав составляла 988 493,13 рублей.



На момент истечения договора аренды

(18 августа 2022 г.) задолженность «Глобал Синема»

перед МБУ РМЦ ДК «Современник» за аренду составила 1 704 108,08 руб.,

которая была взыскана в судебном порядке, но не погашена.



После заключения этого договора у нашего кинотеатра появляется название «Глобал Синема Конаково».

«Управление моей компанией перешло профессионалам, которые урегулируют все её обязательства. Я помогаю новому менеджменту в решении всех бизнес-вопросов», - говорит Олег Тетерин в начале 2019 года в интервью для «Коммерсанта».



ПЕРЕЙДЕМ К ЦИФРАМ. В период с 21 июня 2017 г. по 18 августа 2022 г. ООО «Тетерин Фильм», а впоследствии ООО «Глобал Синема» использовало помещение в МБУ РМЦ ДК «Современник» общей площадью 288,5 кв. м для проката кинофильмов.



По истечении основного долгосрочного договора аренды был проведен аукцион на аренду помещения, но аукцион не состоялся, «Глобал Синема» не подали заявку на участие, при этом продолжали работать, как и прежде. Согласно акту сверки от 12 января 2023 г., сумма задолженности ООО «Глобал Синема» перед МБУ ДК «Современник» уже составила 2 076 138,65 руб.

ПРИ СОПОСТАВЛЕНИИ ФАКТОВ И ЦИФР ПОЛУЧАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ЛЮБОПЫТНЫЙ СЦЕНАРИЙ.

Фонд кино предоставил частной организации субсидии, чтобы в нашем городе появились кинозалы. И это, безусловно, хорошо. Деятельность кинотеатра подразумевает за собой не просто радовать зрителей интересными фильмами, а также ведение торговой деятельности и выполнение финансовых обязательств.

И в нашем сценарии получается, что бюджет Конаковского района уже несколько лет спонсирует организацию «Глобал Синема» в виде предоставления муниципального имущества и оплаченных коммунальных услуг перед ресурсоснабжающими поставщиками. «Глобал Синема» же, в свою очередь, пользуясь такими преференциями, продолжает коммерческую деятельность, при этом не выполняя своих финансовых обязательств. Вот такой «Глобальный» сценарий бизнеса.

ПОЧЕМУ КИНОТЕАТР, ИМЕЯ ТАКИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД РАЙОНОМ, ВСЕ ЕЩЕ РАБОТАЕТ?

«Мы знаем, как долго жители района ждали появления кинотеатра в городе. И старались относиться с пониманием к задержкам по оплате и обещаниям погасить задолженности в установленные законом сроки. Неоднократно заключались мировые соглашения на погашение долга, ни одно соглашение не выполнено. К сожалению, на данный момент решать проблему неплатежей со стороны ООО «Глобал Синема» будет уже служба судебных приставов в рамках исполнительного производства в соответствии с судебным решением. А мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы кинотеатр в городе остался. Мы готовы оформить заявку для участия в отборочном конкурсе, проводимом Фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, на предоставление субсидии для организации муниципального кинотеатра в том же МБУ РМЦ ДК «Современник», - говорит заместитель главы администрации по социальной политике А.А. Бородина.

Анастасия ЛЕСИНА.