Развитие ИТ-отрасли в Тверской области

2 февраля Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ООО «АксТим Тех» Вартан Диланян подписали соглашение

о намерениях между Правительством Тверской области и компанией в сфере развития информационных технологий. Перед подписанием стороны обсудили вопросы сотрудничества по данному

направлению.

Глава региона подчеркнул, что в соответствии с обозначенными Президентом Российской Федерации задачами импортозамещения и обеспечения технологической независимости сегодня на первый план выходит создание современного программного обеспечения. Ключевой проект - формирование в Тверской области ИТ-кластера, обучение и подготовка сотрудников для отрасли. Развитие экономики, промышленности сопряжено с информационными технологиями и наличием специалистов, которые могут повысить производительность труда. Для Верхневолжья - это возможность сделать рывок в развитии, подчеркнул Игорь Руденя.

ООО «АксТим Тех» является правопреемником компании, ушедшей с российского рынка, при этом деятельность ее не приостанавливалась. Сейчас это российская ИТ-компания, зарегистрированная в Твери и работающая на технологический суверенитет страны в сотрудничестве с крупнейшими промышленными предприятиями России и Тверской области. Приоритетное направление – разработка современных цифровых решений для повышения продуктивности предприятий.

Игорь Руденя и Вартан Диланян обсудили создание современной российской системы управления на производствах, вопросы перехода на российский программный продукт, спрос на который сегодня существует со стороны бизнеса, крупных промышленных и аграрных предприятий региона, сферы туризма и ряда других отраслей.

Также шла речь о развитии в регионе системы подготовки кадров для отрасли информационных технологий. В настоящее время в Тверской области создан профильный производственно-образовательный кластер. В его состав вошли 14 колледжей и представители отечественных компаний, заинтересованных в ИТ-кадрах. Предполагается организация шефства над колледжами со стороны предприятий. Это позволит выпускать специалистов с необходимыми навыками и компетенциями.

Для предприятий отрасли в Верхневолжье введены меры поддержки. В частности, это субсидии для ИT-компаний, которые переносят свое производство в Тверскую область из других субъектов РФ. Им в течение пяти лет будет оказана поддержка в размере 50 процентов от прироста НДФЛ к размеру налога за предшествующий год.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

За три года автобусы «Транспорта Верхневолжья» перевезли

более 250 миллионов пассажиров

3 февраля исполнилось три года с момента запуска в Тверской области новой системы общественного транспорта. Накануне

Губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное итогам работы «Транспорта Верхневолжья» в регионе и задачам

на перспективу.

По мнению Игоря Рудени, распространение единой модели пассажирских перевозок позволило повысить удобство, комфорт и безопасность транспортных услуг.

В настоящее время новая модель пассажирских перевозок действует в семи агломерациях Тверской области, где проживает более половины жителей региона. Это Тверь и Калининский район, Ржевская, Кимрская, Конаковская, Старицкая и Зубцовская агломерации.

Руководители территорий сообщили, что получают положительные отзывы о работе новых автобусов. Игорь Руденя подчеркнул – с учетом пожеланий граждан необходимо продолжить совершенствование системы пассажирских перевозок. К примеру, регулировать расписание автобусов в праздничные дни, когда, например, требуется продлить период работы общественного транспорта.

В 2022 году жители и гости региона совершили в автобусах общественного транспорта более 108 млн. поездок. Почти 18 млн. – по льготным проездным билетам, 1,3 млн. – по школьным.

Всего с момента внедрения новой модели общее число пассажиров составило более 250 млн. Из них в Конаково – около 1,9 млн.

Тверская область одной из первых в России в 2020 году начала практическую реализацию задачи по модернизации пассажирского транспорта, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

Жителям муниципалитетов доступны оплата проезда несколькими способами – с помощью банковской карты, QR-кода и мобильного приложения «Волга», транспортной карты «Волга», социальной карты жителя Тверской области, за наличный расчет. На маршрутах действует льготный проезд, для учащихся предусмотрен школьный абонемент.

Во всех районах перевозчик «Верхневолжское АТП» эксплуатирует новые низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле и полностью приспособленные для маломобильных пассажиров.

Планируется дальнейшее распространение новой системы пассажирских перевозок в муниципалитетах Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Члены семей мобилизованных граждан в феврале могут бесплатно посетить

культурные и спортивные мероприятия

В Тверской области актуализирована информация о культурных и спортивных мероприятиях, которые могут посетить члены семей

мобилизованных граждан в феврале. Это одно из направлений комплекса мер для членов семей мобилизованных, принятого

в регионе решением Губернатора Игоря Рудени.

Члены семей мобилизованных могут бесплатно посетить спортивные и культурные мероприятия, проводимые государственными и муниципальными учреждениями.

Так, все желающие могут бесплатно покататься на коньках в ледовом комплексе крытый каток «Конаковский лед» (г. Конаково, ул. Строителей, д. 2) по субботам с 16 до 17 часов и с 18 до 19 часов, а также по воскресеньям с 14 до 15 часов, с 16 до 17 часов и с 18 до 19 часов.

В сфере культуры доступны для посещения мероприятий государственных музеев Тверской области, областной картинной галереи, Дома народного творчества и Домов культуры в районах, театров. Тверской императорский дворец приглашает посетить выставку произведений декоративно-прикладного искусства Востока, Европы, России «Жизнь чашки» из собрания Тверской областной картинной галереи.

Передвижная выставка акварелей художников Донбасса «Краски степных великанов» открыта в мемориально-художественном музее В. Серова в Домотканово.

До 25 февраля в галерее им. Е.И. Зверькова можно посетить выставку произведений заслуженного художника РФ Нелли Пятышевой «В поисках гармонии», в которую входят 43 работы в акварельной, масляной и пастельной техниках, созданных в разных жанрах. Некоторые из картин представлены публике впервые.

В библиотеке им. А.М. Горького в Твери 12 февраля пройдет лекция по истории шахмат, а 14 февраля в Тверской областной специальной библиотеке для слепых им. М.И. Суворова состоится вечер-портрет к 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина «Царь-бас. Федор Иванович!».

Ряд культурно-досуговых мероприятий в выходные дни проведет Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина. 16 февраля здесь пройдет семейная викторина «Самые опасные животные», а 20 февраля - конкурсно- игровая программа для детей к Дню защитника Отечества «Маленький защитник большой страны».

Тверская академическая областная филармония 11 февраля приглашает посетить концерт струнного квинтета «Ad Libitum» и мужского вокального ансамбля «АРТэЛЬ». В программе вечера – исполнение музыки народов мира.

16 февраля в филармонии пройдет программа «Итальянская оркестровая музыка», где прозвучат произведения Отторино Респиги, Антонио Вивальди, Петро Локателли и Эннио Мориконе.

Тверской областной Дом народного творчества 12 февраля проведет областной фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни», посвященный основателю первого Великорусского оркестра Василия Андреева.

Для почитателей театрального творчества на Большой сцене Тверского областного академического театра драмы до 12 февраля пойдут показы комедий А.Н. Островского «Доходное место», Р. Куни «Клинический случай», А.П. Чехова «Вишневый сад», Н.В. Гоголя «Женитьба» и детектива А. Кристи «Свидетель обвинения».

Театр юного зрителя подготовил ряд интересных постановок для детей и взрослых. 12 и 14 февраля – спектакля по произведению Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», а 15 февраля – трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир».

Труппа Тверского театра кукол 16 и 19 февраля приглашает юных жителей Верхневолжья посетить спектакль «Жили-были гуси» (0+), 11 и 15 февраля – «Журавлиные перья» (6+), 12 февраля – «Айболит и Бармалей» (0+), 14 февраля – «Дары волхвов» (6+), 18 февраля – «Снежная королева» (0+).

Районные театры также готовы представить свои репертуары для жителей Тверской области.

Среди других мер поддержки семей мобилизованных, введенных в регионе, – внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Дети могут вне очереди при наличии медицинских показаний получить путевки на санаторно-курортное лечение. Кроме того, дети мобилизованных граждан имеют первоочередное право на зачисление в государственные и муниципальные дошкольные организации, группы продленного дня в школах Тверской области, в учреждения допобразования. На период прохождения мобилизованными военной службы их семьи освобождены от платы за детский сад.

Члены семей, нуждающиеся в особой поддержке, также могут бесплатно получить социальные услуги на дому.

Для того, чтобы воспользоваться комплексом мер, необходимо предоставить документ, подтверждающий принадлежность к членам семьи мобилизованного. Его можно получить в администрациях муниципалитетов.

Пресс-служба

Правительства Тверской области.