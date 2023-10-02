НОВОСТИ РАЙОНА

Многодетная семья из Конаковского района

получила сертификат на жилье

1 февраля губернатор Игорь Руденя и депутат Государственной думы РФ Владимир Васильев вручили девятнадцати молодым семьям из муниципалитетов Тверской области сертификаты на приобретение или строительство жилья.

Всего в этом году жилищные сертификаты получит 161 молодая семья из 29 муниципалитетов региона, в том числе 47 многодетных семей. Всего с 2016 года при государственной поддержке в Тверской области жилищные условия улучшили 1035 семей. Каждая четвертая из них – многодетная. Областные средства предоставляются по результатам конкурсного отбора, который был проведён в декабре прошлого года, на условиях софинансирования из местного бюджета в размере не менее 20 процентов.

Одной из таких стала семья Рагимовых из Конаковского района, в которой воспитывается четверо детей.

«Многодетные семьи – это основа, перспектива развития нашей демографии. Чем больше мы решаем жилищных вопросов, тем больше многодетных и молодёжи остаётся жить и трудиться на территории региона, где у них есть своя недвижимость», - считает губернатор.

«Мы очень рады получить сертификат, – рассказала Олеся Алексеевна Рагимова. – У нас большая семья, нам нужно просторное жилье, и этот сертификат будет хорошим дополнением». Всего в районе средства на приобретение или строительство жилья получат шесть семей, пять из которых – многодетные.

Государственная программа в сфере обеспечения жильем молодых семей в регионе действует с 2007 года. Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

В программе мероприятия было организовано анимационное шоу для детей.

В Верхневолжье реализуется целый комплекс мер поддержки семей с детьми, который регулярно дополняется и совершенствуется, в том числе в рамках реализации национального проекта «Демография».

Например, в регионе при рождении ребёнка родителям вручается подарочный набор для новорождённых, осуществляются выплаты при рождении первого и третьего детей, предоставляется материнский (региональный) капитал на третьего и последующих детей, молодым семьям оказывается содействие в приобретении жилья. Многодетные семьи полностью освобождены от платы за вывоз твердых коммунальных отходов, от уплаты транспортного налога. Дети из многодетных семей с 1 по 11 класс обеспечиваются бесплатной школьной формой. При рождении ребенка многодетные родители региона могут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей.