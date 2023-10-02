В МБУ «Досуговый центр» села Завидово прошел "Патриотический час" с жителями поселения и учащимися

средней школы села Завидово, посвященный 80-летию победы в Сталинградской битве.

На этом мероприятии всем вновь напомнили о битве за Сталинград, о героизме и мужестве советских солдат, о командном составе, о подвигах рядовых солдат.

Рассказали об исторических памятниках той великой битвы: Мамаевом кургане, доме Павлова, посмотрели хронику Сталинградской битвы.

На «Патриотическом часе» прозвучало стихотворение «Защитник Сталинграда» А. Суркова в исполнении учащихся 8 класса школы села Завидово. О том непростом времени и о жизни своей семьи в этот период рассказала Любовь Николаевна Недякина. В конце рассказа она пожелала всем мира, тепла и доброты.

Завершили «Патриотический час» минутой молчания в память о погибших в Сталинградской битве и песней в исполнение Яна Мартынова ”Ты же выжил, солдат!”.