6 февраля в МБОУ СОШ №9 г. Конаково состоялосьторжественное открытие первичного отделения Общероссийского

общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

Инициативная группа нашей школы выразила желание создать первичное отделение в МБОУ СОШ № 9 г. Конаково, и в январе провели совет учащихся, на котором инициативу поддержали и обратились с заявлением о регистрации первичной организации в региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Ответ не заставил себя ждать, и началась подготовка для открытия первичного отделения в школе. Первичные ячейки в ближайшем будущем будут открываться в каждом общеобразовательном учреждении.

Задачи «Движения первых» - воспитание, организация досуга подростков и формирование мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных целей. Организация объединяет все молодежные организации и движения страны, в том числе, в него вошли "Юнармия", "Большая перемена", "Российское движение школьников". Планы и цели «Движения первых»: качественное образование, участие в культурной жизни, волонтерство, сохранение исторической памяти, здоровый образ жизни, развитие экологических проектов, охрана природы, развитие туризма в России. Миссия: "Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми". Наблюдательный совет возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

На мероприятии присутствовали активисты, лучшие ученики старших классов. Ценности и миссия движения близки учащимся нашей школы, а разнообразие направлений деятельности позволит каждому ребенку найти себе дело по душе. Ребята просмотрели видеоролик о «Движении первых», как оно создавалось, почему именно такое название, чем дети смогут заниматься, вступив в движение.

На торжественном мероприятии, которое прошло в актовом зале школы, присутствовали почетные гости: Антон Андреевич Гончугов, председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», Михаил Сергеевич Кожехов, начальник управления образования администрации Конаковского района, Маргарита Борисовна Гучмазова, главный специалист управления образования администрации Конаковского района. В своем выступлении Антон Андреевич выразил слова благодарности учащимся и учителям школы за такое быстрое решение вступить в «Движение первых» и подарил памятную табличку об открытии первичного отделения в школе.

Первичная организация школы предложила внести новое направление деятельности – зоонаправление (помощь бездомным животным).

Хочется отметить, что с 27 января в Тверской области стартует марафон открытия первичных отделений "Движения" в рамках фестиваля «Дни первых» в организациях Тверской области, принявших решение присоединиться к "Движению". 6 февраля первичные отделения все российского движения были открыты также в Конаковском колледже, школах села Завидово и п. Козлово.

Присоединяйтесь и вы!

О. ПАНКОВА, заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 9 г. Конаково.