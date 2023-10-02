ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

3 февраля в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке возобновилась выставочная деятельность. В условленное

время на втором этаже библиотеки собрались авторы картин и ценители прекрасного.

Преимущественно представлены новые работы художников, но некоторые имеются и из запасников. На выставке можно познакомиться с работами профессиональных художников и любителей. Это люди разного возраста, взгляда на жизнь, но объединенные любовью к живописи.

Плодотворно потрудился за последний период известный в городе художник Николай Шитиков. На суд зрителей он представил не только мастерски написанные пейзажи, но и натюрморты в стиле фламандской живописи. Автор работ всегда находится в динамике, поиске новых содержаний, чем удивляет, радует зрителей. Традиционно участвуют в выставке таланты, постигающие азы рисования в творческих объединениях города. «Магнолия» (ДК «Современник»), «Коллаж» (Центр внешкольной работы, рук. Т.Р. Белякова) давно зарекомендовали себя хорошими школами обучения мастерству. Участники этих групп также представили свои работы: Ирина Москалёва, Мария Степанчикова, Валентина Задорова, Надежда Вьюкова, Лариса Раевская, две Татьяны - Мордвинова и Утеева, Людмила Сударикова, Екатерина Зотова. Радует верность выбранному делу и совершенствование таланта. Недавно к творческому объединению «Магнолия» присоединилась и Анастасия Бабушкина. На выставке она представила барельефы из гипса.

Александр Кречетов картинами «Летний полдень» и «Солнечный день» добавил яркости южного зноя. Игорь Ческидов, Татьяна Удалова не обошли вниманием выставку, представив на ней свои картины. Татьяна традиционно присоединила к ним и свои керамические работы.

Выставка только начала свою работу, спешите увидеть!

В этот день для юных посетителей библиотеки провели кулинарный мастер-класс по изготовлению десерта трайфл. Под руководством сотрудницы библиотеки Иветты Александровны Бычковой ребята своими руками сделали необычные десерты в стаканчиках.

Е. Костышкина,

заведующая библиотекой

для взрослых

МБУ "Конаковская МЦБ" .