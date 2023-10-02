Вот так и живем, не ждем тишины

На состоявшемся 30 января расширенном заседании президиума Конаковского районного Совета ветеранов

рассмотрен вопрос «Итоги работы президиума, ветеранских организаций в 2022 году и задачи по выполнению

общественно полезной программы «Активный возраст - Наше наследие» в 2023 г.».

В работе пленума приняли участие помощник главы Конаковского района В.С. Тахмезов, руководитель службы протокола администрации Конаковского района, член президиума И.И. Третьякова, председатели ветеранских организаций. В состав совета введен В.Н. Джигер, председатель ветеранской организации Горьковского микрорайона г. Конаково.

С докладом об итогах работы президиума в 2022 году выступила председатель президиума Конаковского районного совета ветеранов Г.И. Аксенова. В состав совета входят 29 ветеранских организаций города и района, объединяющих около 23 тысяч ветеранов-пенсионеров. Работа ведется в тесном контакте с администрацией Конаковского района, главами поселений.

2022 год стал юбилейным, со дня основания Конаковского районного совета ветеранов прошло 35 лет. Все мероприятия были направлены на достойную встречу юбилея.

6 мая в ДК «Современник» состоялась встреча ветеранов-пенсионеров, посвященная теме «Я помню, я горжусь!” памяти И.А. Рулева, полного кавалера ордена Славы, более 17 лет возглавлявшего районный совет ветеранов. Аналогичное мероприятие провела ветеранская организация с. Завидово во главе с председателем И.В. Дроновой. Участниками этой встречи стали ветераны-пенсионеры и учащиеся СОШ д. Мокшино. Перед присутствовашими выступил глава администрации сельского поселения "Завидово" А.М. Пляскин. Закончилось мероприятие напутствием для учащихся: «Будем помнить свою историю! Будем гордиться своей страной и людьми, подарившими нам Победу!».

22 ноября в ДК «Современник» в торжественной обстановке прошел вечер, посвященный юбилею Конаковского районного совета ветеранов. Поздравить ветеранов пришли депутат ЗС Тверской области А.В. Слепышев, глава Конаковского района О.В. Лобановский, глава администрации сельского поселения "Завидово" А.М. Пляскин, Благочинный Конаковского церковного округа протоиерей П. Дубяго, директор ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» А.В. Колпаков, директор ГБУ КЦСОН Конаковского района О.А. Позднякова.

Председатель президиума Г.И. Аксенова рассказала о главных мероприятиях совета ветеранов за 5 лет, на которых присутствовали не только ветераны, но и жители города и района.

С целью выполнения мероприятий, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста, из средств бюджета Конаковского района выделена субсидия в размере 120 тыс. руб.

Это позволило финансировать мероприятия плана работы на 2022 год:

- Поздравление юбиляров, участников войны, долгожителей и членов ветеранского актива,

- Проведение экскурсии «Подводный мир» (г. Москва),

- Проведение шахматно-шашечных турниров и конкурсов кроссвордистов,

- Изготовлены буклет “Лицо Победы” (к 100-летию А.С. Путивцевой, участницы войны), брошюра «Конаковские девушки-санинструкторы, добровольно ушедшие на фронт». Автором буклета и брошюры является Т.Г. Бокова, заместитель председателя президиума Конаковского совета ветеранов. Эти издания традиционно передаются в школы, библиотеки, краеведческий музей, архив, Конаковский энергоколледж.

По инициативе Татьяны Георгиевны проведен смотр-конкурс среди учащихся школ на тему: «Бессмертный полк в моей семье». За большую творческую работу по реализации программы «Активный возраст - наше наследие» и патриотическое воспитание подрастающего поколения Т.Г. Бокова награждена Почетной грамотой Всероссийской общественной ветеранской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В течение года более 60 активистов-ветеранов награждены грамотами и отмечены благодарностями.

Традиционно прошел смотр-конкурс “Ветеранское подворье”. Материалы размещены в газетах «Ветеран» и «Заря». Впервые прошло посвящение активистов-ветеранов в "Серебряные волонтеры".

Президиум районного совета ветеранов подвел итоги смотра-конкурса работы ветеранских организаций. Победителями признаны ветеранские организации п. Новозавидовский, с. Завидово, п. Редкино, с. Юрьево-Девичье, п. Радченко во главе с председателями Г.А. Куксовой, Г.Г. Васильевой, И.В. Дроновой, Т.Н. Бузуйкиной, Н.Д. Брискиной.

Большинство ветеранских организаций во главе с президиумом районного совета ветеранов поддержали инициативу об оказании гуманитарной помощи военнослужащим в зоне СВО. В числе первых откликнувшихся Г.А. Куксова, Н.П. Вацурова, Н.Е. Цыганова, Н.Д. Брискина, С.М. Мешкуть, Н.А. Иванова, Е.В. Кривошеева. Это председатели ветеранских организаций. Районный совет уже четыре раза отвез гуманитарную помощь в областной совет ветеранов. В настоящее время проходит акция «Тепло для героя», приуроченная к Дню защитника Отечества. Особое тепло испытывают воины от писем, написанных учащимися школ, и рисунков детей из детских садов.

Рассмотрев задачи президиума и ветеранских организаций по выполнению общественно полезной программы «Активный возраст – Наше наследие», учитывая, что 2023 год

объявлен «годом педагога-наставника», президиум решил:

1. Предложить ветеранской организации п. Редкино провести мероприятие, посвященное семейным династиям педагогических работников, совместно с коллективами школ и учащимися.

2. Предложить ветеранской организации с. Завидово совместно с коллективом Мокшинской СОШ провести конкурс сочинений на тему: «Есть такая профессия - Родину защищать!».

3. Президиуму районного совета и ветеранским организациям продолжить инициативу по оказанию гуманитарной помощи участникам СВО на Украине.

4. Провести презентацию юношеского клуба «Друзья авиации» (руководитель Г.А. Ефремов).

5. Обратиться к депутатам и и.о. главы г. Конаково по вопросу достойного увековечения памяти И.А. Рулева, полного кавалера ордена Славы, а именно: присвоения его имени территории, благоустроенной по берегу Волги от храма до пляжа, установления мемориальной доски на доме, где он жил.

6. Ходатайствовать перед ууправлением образования и педколлективом Ручьевской СОШ о присвоении школе имени земляка, полного кавалера ордена Славы Волкова, поддержав инициативу Ручьевской ветеранской организации.

7. Президиуму районного совета ветеранов подготовить к изданию и выпустить буклеты: «Лицо Победы» о Н. Баранове, участнике войны, «Труженики тыла – труженики Победы» о ветеране войны А.И. Широковой.

8. Ходатайствовать перед администрацией Тверской области о награждении Почетной грамотой губернатора Т.Г. Боковой, члена президиума, заместителя председателя президиума Конаковского районного совета ветеранов, за творческую работу по сбору материала, подготовку к изданию буклетов, брошюр об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

9. Утвердить смету расходов на 2023 г.

Г. АКСЕНОВА, председатель президиума Конаковского районного совета ветеранов.