СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

IV Всероссийские соревнования

по быстрым шахматам и блицу

Вот и закончились IV Всероссийские соревнования по быстрым

шахматам и блицу среди учащихся, проживающих

в сельской местности. В этом году на турнир в село Дебёсы

Удмуртской республики приехали более 300 детей со всей России,

77 команд представляли 19 регионов нашей страны.

От «Детско-юношеского центра» Конаковского района Тверской области было две команды: 1). 2011 года рождения и моложе, 2) 2005-2010 годов рождения.

Тверская область впервые принимала участие в таком престижном турнире. Мы никогда не были в Удмуртии, и поэтому всё было нам удивительно и интересно. Принимали нас в Дебёсах с любовью и душевной теплотой, окружили заботой и вниманием. Каждой команде был представлен волонтёр, который был всегда и везде рядом! Сами соревнования прошли на очень высоком уровне.

Никаких проблем у юных спортсменов, тренеров и судей не было. Любые вопросы решались очень быстро и без проблем.

Кроме основных турниров по рапиду и блицу, проведён ещё турнир по шведским шахматам, что было довольно интересно и необычно.

Для тренеров и судей была возможность поучаствовать в судейском семинаре со сдачей экзаменов на всероссийскую категорию и ниже.

Мои ребята смогли проявить себя в конкурсе видеороликов «Шахматы-2023 в VK-клипах» и заняли там 2 место!

Помимо шахмат, организаторы турнира позаботились об очень насыщенной культурно-познавательной программе. Мы познакомились с культурой Удмуртии, побывали в районном музее истории Сибирского тракта, где узнали историю этого края. В Доме ремёсел ребята смогли сами сделать себе сувенир на выбор своими руками. Совершили подъём на гору Байгурезь и погуляли на Карасмешке. В местном кафе пробовали национальную выпечку – знаменитые перепечи. Познакомились с очень интересными людьми.

В общем, наша поездка в Удмуртию на Всероссийские лично-командные соревнования по быстрым шахматам и блицу среди учащихся, проживающих в сельской местности, состоялась! Сыграли ребята хорошо. В быстрых шахматах младшая команда заняла 23 место из 47 и 24 место из 30 у старшей команды. Многим удалось выполнить разряды и повысить свой рейтинг. В блице результат был ещё лучше - 18 место у младшей команды и 20 у старшей.

Для четверых моих юных воспитанников такая далёкая поездка на турнир по шахматам такого высокого уровня была первой в их жизни.

И я рада, что у них остались очень хорошие впечатления. Сейчас ребята активно готовятся к следующим соревнованиям и новым победам. А я выражаю огромную благодарность организаторам турнира, которым удалось создать атмосферу праздника шахмат для детей. Выражаем благодарность администрации Конаковского района за финансирование команды, а также всем, кто помог нам съездить и принять участие в этих престижных соревнованиях.

Ведь детство бывает только раз в жизни, а такие мероприятия для детей остаются в памяти на всю жизнь.

З. НИКИТИНА, педагог МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Конаковского района,судья 1 спортивной категории.

Международный марафон "Дорога жизни"

Тысячи спортсменов и любителей бега из разных городов и стран

29 января вышли на старт международного марафона «Дорога жизни».

Этот забег - знак памяти о тех, кто достойно защищал блокадный Ленинград. Все маршруты мероприятия проходили на той самой "дороге жизни", которая стала одной из важных вех в истории нашей страны. Каждый год марафон «Дорога жизни» собирает всё больше тех, кто готов почтить память и показать силу духа на одной из четырех дистанций. В соревнованиях приняли участие и спортсмены Конаковского клуба любителей бега "Марафонец" (руководитель А.А. Афоненко).

"Золото" марафона завоевали: Николай НОВИКОВ, Анна ЧЕРЕПАНОВА, Ольга СМИГУНОВА. Поздравляем, вы лучшие!

Чемпионат по шахматам

В конце января в шахматном клубегорода Конаково прошел Чемпионат Конаковского

района по шахматам среди ветеранов.

Его организовал руководитель и тренер шахматного клуба Николай Лукаш.

Сам он также принял в нем участие.

Призёрами соревнований стали: первое место - Александр Козлов, второе место - Николай Лукаш и третье место занял Александр Ковалев.

Турнир с оттенком грусти

В селе Юрьево-Девичье Конаковского района расширился календарь спортивных событий. Новый турнир организовали, чтобы почтить память волейболиста Вячеслава Кузнецова.

Вячеслав Владимирович Кузнецов был ведущим игроком и капитаном команды «Дубна». На турниры в Юрьево-Девичье волейболисты приезжают с завидной регулярностью и уже давно стали не просто гостями турнира, а добрыми друзьями. На такую активность всегда подталкивал именно Вячеслав Кузнецов.

Вячеслав Владимирович ушёл скоропостижно, событие это стало шоком и трагедией не только для родных, но и для его многочисленных друзей из спортивного сообщества. Приятно, что команда продолжает активно участвовать в соревнованиях, и во многом движет этими людьми именно безграничное уважение к своему капитану. Инициатива памятного турнира исходила тоже от них, её безоговорочно и с энтузиазмом поддержали в Юрьево-Девичье.

«Турнир с оттенком грусти» - такими словами открыл соревнования Пётр Зосько, один из организаторов волейбольных турниров. Он отметил, что команда с таким капитаном всегда была в числе первых претендентов на победу.

Вспомнил и то, как Вячеслав всегда переживал за успех своей команды, но в то же время эмоции держал в себе, оставаясь собранным и рассудительным капитаном. «Он был ярким светом, которого сейчас очень не хватает на турнирах», - отметил ещё один организатор, Сергей Хохлов.

Почётным гостем турнира стала дочь Владимира Кузнецова. Она обратилась к участникам со словами искренней благодарности и чувством безграничной гордости. «Невероятно приятно осознавать, что мой отец был таким значимым человеком в этой большой волейбольной семье.

Вы должны знать, что он ценил каждого игрока. С турниров всегда возвращался счастливый и воодушевлённый, рассказывал об удачных пасах и обидных промахах.

Он любил волейбол, ценил и гордился такими товарищами», - поделилась дочь Вячеслава Владимировича.

Игры в этот день традиционно прошли на высоком уровне, а победу символично одержала команда из Дубны, которая теперь называется «Славичи» в честь лучшего тренера и наставника.

Турнир памяти В.В.Кузнецова решено проводить ежегодно в первые выходные февраля.