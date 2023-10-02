"УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА"

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
С ЮБИЛЕЕМ!
10 февраля свой юбилей отмечает Юлия Ивановна Судьина - старейший педагог Конаковского района, учитель средней школы поселка Радченко, отличник народного просвещения РСФСР.
Уважаемая Юлия Ивановна благодарим вас за многолетний добросовестный труд, преданность выбранной профессии. Сохраняйте свою искру и радость жизни, спасибо за ваш опыт и советы. Мы желаем вам положительных эмоций и приятных моментов не только в этот день, а всегда! Пусть радость и здоровье не покидают вас!
Пусть 90 за плечами – это много!
Воспоминанья греют душу, сердце – пусть!
Мы поздравляем человека дорогого
И дарим радость, забирая грусть.
Педагогический коллектив МБОУ СОШ п. Радченко,
президиум Конаковского
районного совета ветеранов.