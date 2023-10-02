"УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА"

С ЮБИЛЕЕМ!

10 февраля свой юбилей отмечает Юлия Ивановна Судьина - старейший педагог Конаковского района, учитель средней школы поселка Радченко, отличник народного просвещения РСФСР.

Уважаемая Юлия Ивановна благодарим вас за многолетний добросовестный труд, преданность выбранной профессии. Сохраняйте свою искру и радость жизни, спасибо за ваш опыт и советы. Мы желаем вам положительных эмоций и приятных моментов не только в этот день, а всегда! Пусть радость и здоровье не покидают вас!

Пусть 90 за плечами – это много!

Воспоминанья греют душу, сердце – пусть!

Мы поздравляем человека дорогого

И дарим радость, забирая грусть.

Педагогический коллектив МБОУ СОШ п. Радченко,

президиум Конаковского

районного совета ветеранов.