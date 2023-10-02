"УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА"

posted by admin on пт, 02/10/2023 - 09:22

С ЮБИЛЕЕМ!
 10 февраля  свой юбилей отмечает Юлия Ивановна Судьина - старейший  педагог  Конаковского района, учитель средней школы поселка Радченко, отличник народного просвещения РСФСР.
Уважаемая Юлия Ивановна благодарим вас за многолетний добросовестный труд, преданность выбранной профессии. Сохраняйте свою искру и радость жизни, спасибо за ваш опыт и советы. Мы желаем вам положительных эмоций и приятных моментов не только в этот день, а всегда! Пусть радость и здоровье не покидают вас!

Пусть 90 за плечами – это много!
Воспоминанья греют душу, сердце – пусть!
Мы поздравляем человека дорогого
И дарим радость, забирая грусть.

 Педагогический коллектив МБОУ СОШ п. Радченко,
президиум Конаковского 
районного совета ветеранов.

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