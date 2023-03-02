«ЗИМНИЙ ЗАРЯД»

posted by admin on пт, 02/03/2023 - 09:22

28 января в зрительном зале Дворца культуры «Современник» 
состоялся концерт детских творческих коллективов «Зимний заряд». 

Красочные, яркие выступления стали настоящим подарком для зрителей! Действительно, гости концерта получили настоящий заряд хорошего настроения, эмоций и позитива. Кроме того, между выступлениями юных артистов зрители, умело направляемые ведущими, и сами становились активными участниками концертной программы. 
 В этот день на сцене ДК выступали хореографические ансамбли «Ритм», «Тип-топ»; студии танца «Вдохновение», «Brush», «Кнопочки», «Точка танца»; театр танца «Дебют»; вокальная студия «Чародеи»; отделение художественной гимнастики и СК акробатического рок-н-ролла "Волга рок" ДС «Дельфин»; сольные номера исполняли Милена Володина, Радомир Чернавцев, Варя Акимова, Соня Вуколова, Александр Сведенюк, Виктория Малышева.

 

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