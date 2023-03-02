МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Известный путешественник побывал в Конаковском районе

Глава Конаковского района Олег Лобановский встретился с известным путешественником, режиссером- документалистом

Михаилом Маржуковым, совершающим пеший переход от Северного Ледовитого океана до Индийского. Трансконтинентальный международный проект стартовал 14 октября 2022 года с полуострова Рыбачий Мурманской области. За 7 - 9 месяцев путешественник планирует пройти пешком через территорию России, Калмыкии, Дагестана и Чеченской республики, пересечет Азербайджан и Иран, завершив поход на юге страны – в городе Бендер-Аббас.

По словам 64-летнего путешественника, при благоприятных обстоятельствах и нынешних погодных условиях ему удается пройти в день до 50 километров, остановки делает по необходимости, а также в населенных пунктах и живописных местах, имеющих значение для проекта. По итогам большого путешествия будет выпущен документальный фильм.

Проходя пешком через континенты, путешественник рассказывает о людях, их судьбах, социальных изменениях. В фокусе фотоаппарата - дороги, этносы, фауна, флора. Лейтмотив - здоровый образ жизни. Проект пешего перехода от Баренцева моря до Персидского залива возник из большого интереса к Ирану как древней и самобытной стране, с которой нас, россиян, связывает многовековая история.

Пока экипаж состоит из трёх участников – это Елена Рассоленко, главный проект-менеджер; автомобиль поддержки "УАЗ" по кличке Рыжий и собственно сам Михаил Маржуков.

Путешественник во время встречи выразил уверенность, что Конаковский район является одной из жемчужин Тверской области и имеет возможность для того, чтобы стать центром развития туризма Верхневолжья.

Олег Лобановский поблагодарил гостя за внимание и подарил ему книгу «Корчевская старина».

Акция тепла и добра

В конце декабря члены Президиума Конаковского районного Совета ветеранов в четвертый раз отвезли

гуманитарную помощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в областной Совет ветеранов.

В основном, это теплые вещи и письма, переданные от ветеранов Завидовского сельского поселения. Президиум Конаковского районного совета ветеранов благодарит всех, кто в течение трех месяцев творил добро: приносил теплые вещи, сладости к Новому году, писал письма и передавал детские рисунки, вязал носки. В совет ветеранов передали фото- и видеоматериалы от конаковских ребят, выполняющих боевые задачи, со словами благодарности за поддержку и добрые слова с верой в победу.

30 января на расширенном заседании президиума Конаковского районного совета ветеранов, куда были приглашены председатели ветеранских организаций поселений района, единогласно поддержана всероссийская акция «Тепло для героя». 15 февраля из Твери будут отправляться теплые вещи и подарки нашим мужчинам. До 10 февраля Конаковский совет ветеранов будет их принимать в понедельник, среду, пятницу с 10 до 13 часов по ул. Энергетиков, д. 13. Телефон совета ветеранов 4-97-90.

В совете ветеранов есть пряжа, ее принесли люди, которые в силу возраста сами уже вязать не могут, поэтому желающие участвовать в благом деле могут ее взять.

Первая в городе

Новый 2023 год объявлен Президентом России Годом педагога и наставника. В этом году

читатели газеты «Заря» познакомятся с педагогами и воспитателями Конаковских учреждений образования, с историей школ, детских садов. Цикл статей начинается

с рассказа о городской школе №1. Следите за нашими публикациями.

Школа №1 города Конаково – первая в городе. Она берет свое начало с 1808 года, когда в Корчеве открылось церковно-приходское училище. В 1900 году училище было преобразовано в женскую гимназию, выпускницы которой могли преподавать арифметику и письменность. В 1917 году заведение стало Единой трудовой Советской школой. В 1936 году школа была перенесена в Конаково в связи с затоплением Корчевы. Школу разместили на улице Свободы, она представляла собой четыре деревянных здания. В 1937 году состоялся первый выпуск - 18 учеников, а в 1941-м их уже было 49.

1 сентября 1941 года школа не открылась, многие ученики и преподаватели ушли на фронт. Лишь в январе 1942 года школа возобновила свою деятельность и, несмотря на все невзгоды войны, обучила и выпустила 85 десятиклассников и 120 восьмиклассников.

В фойе школы - мемориальная доска, на ней фамилии учеников - участников войны. В школе работали ветераны войны Ю.В. Ербахов, И.Ф. Егоров, В.В. Хрусталев, И.М. Табаков, А.Д. Дудкин, В.С. Серов. В 1969 году школа переехала на улицу Первомайскую, где сейчас и находится.

В 2016 году школа участвовала в национальном патриотическом проекте «Имя героя - школе», и ей было присвоено имя выпускника Дениса Сергеевича Стребина. Денис геройски погиб 1 марта 2000 года при выполнении боевой задачи в Аргунском ущелье Чеченской республики. Это был страшный бой. 90 совсем юных бойцов-срочников выступили в бою против 2000 опытных боевиков. Денис Стребин посмертно награжден орденом Мужества.

Ежегодно в школе проводятся торжественные линейки в честь Дениса Стребина, ученики бережно хранят память о герое. В школе есть музейный уголок, посвященный Денису Стребину.

Школа №1 города Конаково является кузницей педагогических кадров, ведь именно отсюда вышли блестящие педагоги, которые впоследствии стали работать во вновь открывавшихся школах города. А.М.Филатова, З.А.Аверьянова, Л.Н.Сергеева, В.А.Фаткулова, Н.И.Владимирова, С.Н.Гарфина перешли работать в школу № 8 города Конаково, Н.М.Панкина, А.Н.Пуговкин, Г.В.Тихонова, В.П.Козлова, В.А.Ершова, В.Н.Орлова, Л.В.Гречина, Л.И.Афросина, В.П.Журавлев, А.И.Мамаева, Л.В.Андреева, В.Я.Черепьянова, Н.В.Калинина, Г.Н.Сенникова - в городскую школу № 7.

Коллектив учителей дружный, всегда работал слаженно, без внимания не оставался ни один ученик. Взаимовыручка, помощь друг другу, дружба между классами, открытые уроки и торжественные мероприятия – одна из сторон работы учителей. Огромный вклад в воспитание и обучение поколений внесли ветераны Л.Я.Артюшина, Т.И.Кондрашова, Е.И.Панкратова, А.Ф.Слезина, В.Г.Осипова, О.П.Драчева, В.П.Верзунова, О.Б.Кремнева, Е.В.Шубников, Е.А.Дерий. Любовь Викторовна Кулешова награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», Татьяна Евгеньевна Ланихина имеет значок «Отличник просвещения».

Школа гордится и своими педагогами, и выпускниками. Многие из выпускников стали великими деятелями своего времени. Выпускник школы Александр Федорович Черноусов – советский и российский ученый, хирург, специалист в области хирургического лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, академик РАМН (2005), академик РАН (2013). Виталий Владиславович Рогинский - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства России в области науки и техники, лауреат международной премии «Венский Кубок», лауреат премии «Профессия - жизнь», лауреат премии «Конкурс русских инноваций», Почетный член Тверской государственной медицинской академии, действительный член Европейской Ассоциации челюстно-лицевых хирургов, член академии Pierre Fanhard An International Honor Dental Organization, главный редактор журнала «Стоматология детского возраста и профилактика".

В настоящее время ученики школы активно принимают участие во всевозможных конкурсах и проектах. Дети занимаются спортом, ставят театральные постановки в школьном театре, мастерят в кружках, участвуют в туристических походах и в игре «Зарница». В организации открыт центр «Точка роста», который предоставляет ребятам новые возможности реализовать свои таланты по робототехнике. Педагоги доказывают свое мастерство в профессиональных конкурсах «Учитель года», «Дебют», «Самый классный классный».

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района