Помощь делом



В Конаковском районе не замирает движение в поддержку российских военнослужащих - гуманитарные грузы в зону специальной военной операции отправляются регулярно.

Активное участие в общем деле принимают и представители Конаковского общества инвалидов. 30 января они в очередной раз передали гуманитарную помощь для отправки на фронт.

Это предметы первой необходимости: медикаменты, нательное белье, носки и теплые вещи, многие из которых связаны вручную активистами общества инвалидов. Председатель КРО ВОИ Галина

Георгиевна Корнилова обратилась к депутату Законодательного Собрания Тверской области А.В. Слепышеву с просьбой присоединить посылку к очередной партии гуманитарного груза, который Александр Викторович будет лично сопровождать во время транспортировки в зону боевых действий.

Продолжается акция #МЫВМЕСТЕ, в которой активное участие принимают администрация Конаковского района, предприниматели, представители совета ветеранов и общества инвалидов, волонтеры и простые жители. Каждый вносит неоценимый вклад в общее важное дело. В пункт приема поступают и трогательные письма от детских садов и школ. Юные жители Конаковского района тоже хотят поддержать наших военнослужащих.

«Александр Викторович, от нашей организации, от клуба «Вдохновение» хотим передать эти вещи для доставки нашим ребятам – участникам специальной военной операции. Передайте от нас эту частичку домашнего тепла, слова поддержки и пожелания скорейшей победы. Мы верим, что все вернутся, и продолжим дальше участвовать в сборе гуманитарной помощи. У нас никто не остается в стороне!» - сказала председатель КРО ВОИ Г.Г. Корнилова.

«Каждый, кто стремится оказать посильную помощь, достоин благодарности. Солдаты чувствуют поддержку, а в особенности - что мы с ними едины. В это сложное для России время у каждого из нас есть возможность помочь делом нашим бойцам. Сейчас как никогда важно проявление нашей заботы и выражение искренней благодарности тем, кто, рискуя жизнью, защищает Родину. Когда я вижу, сколько неравнодушных людей рядом, это укрепляет уверенность, что мы все делаем правильно и победа будет за нами», – отметил депутат ЗС Тверской области А.В. Слепышев.

Татьяна Крыльцова. Фото Дениса Насонова.