С ЮБИЛЕЕМ, НИНА ДАВИДОВНА!

Редакция газеты "Заря" с большим уважением относится к нашим ветеранам. С ЭТОГО НОМЕРА МЫ НАЧИНАЕМ РУБРИКУ "Уважаемые люди нашего района"

И РАССКАЖЕМ О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ Н.Д.БРИСКИНОЙ

Уважаемая Нина Давидовна!

Примите самые искренние и добрые поздравления с юбилеем от президиума Конаковского

районного совета ветеранов. Желаем вам оставаться такой же активной, неугомонной,

неравнодушной к проблемам людей. Вы являетесь для нас хорошим примером человека

с активной жизненной позицией. В этот замечательный день мы хотим поблагодарить вас, Нина Давидовна, за то, что вы всегда находите время и силы принимать активное участие в общественной жизни поселка, районном совете ветеранов. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, удачи

в делах.Пусть каждый день оставит тепло на душе и будет счастливым. Пусть забота близких и друзей окрыляет

и дает новые силы и положительные эмоции.

Президиум Конаковского районного совета ветеранов.

26 января 2023 года отметила 85-летний юбилей председатель совета ветеранов поселка Радченко Нина Давидовна Брискина - человек, несмотря на свой почтенный возраст, не умеющий сидеть на месте, готовый всегда придумать и организовать что-нибудь интересное. Нина Давидовна родилась в Смоленске. Там вместе с младшим братом и мамой пережила тяжелое военное время, которое отняло у семьи отца.

В поселок ТОС (ныне Радченко) семья приехала в 1945 году. Здесь прошли детские и юношеские годы Нины, и уже тогда у нее проявились артистические способности. Главным пристрастием были танцы. Окончив школу, Нина отправилась в столицу поступать в Московский торфяной институт.

Успешно сдав экзамены, стала студенткой факультета механической переработки торфа, который успешно был окончен в 1960 году.

По распределению молодой инженер-механик отправился работать на торфпредприятие «Остер» в Смоленскую область.

Но уже через год Нина вернулась на ТОС. Жила вместе с мамой. Здесь и работать стала в отделе брикетирования.

В свободное от работы время с удовольствием пела в хоре поселкового клуба.

А через 4 года уехала жить и работать в город Ковров Владимирской области. На закрытом предприятии 27 лет проработала патентоведом. Проявила себя знающим специалистом и снискала уважение и признание окружающих. Но работа – не основное ее жизненное достижение.

Находилось время на общественную жизнь, на увлечение и творчество, на пение в академическом хоре.

А еще на занятие спортивным ориентированием. Этим видом спорта Нина увлеклась в 1966 году. И почти без перерыва была участником соревнований различного уровня вплоть до 2010 года.

27 лет в городе Коврове - большой и насыщенный период жизни. За это время были не только спортивные и творческие достижения. Нина Давидовна проводила для коллег и друзей интересные беседы, например, «О Магеллане» или «Пушкин в музыке». Стала Почетным донором СССР, получала Почетные грамоты, благодарности за хорошее воспитание сына и помощь в подготовке молодежи к жизни и труду.

Доработав до пенсии, Нина Давидовна вернулась в поселок Радченко, где опять проявила свою жизненную активность.

Она сразу же стала участвовать в художественной самодеятельности Дома культуры - пела в хоре, играла в спектаклях. Общественная работа и здесь нашла ее. С 2000 года Нина Давидовна – председатель совета ветеранов п. Радченко.

Продолжается и ее фамильная веточка. Сын Михаил и внук Денис получили прекрасное образование, отслужили на флоте, стали настоящими мужчинами – ее гордостью и радостью. Подрастает и правнук.

А активная жизнь Нины Давидовны Брискиной продолжается и по сей день. Бессменный председатель совета ветеранов, участник Всероссийской переписи населения, депутат нескольких созывов Совета депутатов городского поселения поселок Радченко.

Несмотря ни на какие жизненные приключения и потрясения, она продолжает активно участвовать в культурной жизни поселка и в работе клуба ветеранов «Вдохновение».

В составе разных творческих коллективов она была участницей районных фестивалей и конкурсов.

А разве можно без Нины Давидовны представить праздник Дня Победы, торжественный митинг и шествие Бессмертного полка, организацию солдатской каши или акцию «Свеча памяти», одним из инициаторов которой в свое время стал совет ветеранов. Везде мы неизменно увидим ее!



Все, что связано с историей поселка Радченко, с различными акциями памяти, для Нины Давидовны очень важно.

Ее активная жизненная позиция не позволяет ей усидеть дома. Одно из любимых мест в поселке у Нины Давидовны – школьный музей. Она любит бывать здесь вместе с ветеранами и участниками клуба «Вдохновение». Общественная работа Нины Давидовны Брискиной не осталась без внимания руководителей поселения, района, области. В ее арсенале солидный список наград и благодарностей разного уровня.Нина Давидовна и сегодня старается принимать активное участие в жизни родного поселка. А для нас она всегда будет оставаться веселой, очаровательной женщиной, которую мы очень любим, от души поздравляем с юбилеем и желаем удачи, здоровья, бодрости и неиссякаемой энергии!

Е. Клементьева,

учитель истории МБОУ СОШ поселка Радченко.