НОВОСТИ РАЙОНА



ПРИЕМ ГРАЖДАН

8 февраля, в 10 часов, в здании администрации Конаковского района (г. Конаково, ул. Энергетиков, дом 13)

прием граждан по личным вопросам проведет

Ксения Олеговна Глинка,

министр культуры Тверской области.

Запись по телефону 8 (48242) 4-97- 80.

Беседа мирового судьи с учащимися

Мировой судья судебного участка № 29 Тверской области Ануар Мендыбаевич Бестов 26 января провёл беседу с учащимися 8 классов

гимназии № 5 г. Конаково на тему «Административная ответственность несовершеннолетних». В процессе беседы судья рассказал школьникам об административных правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними, об ответственности, которую они несут.Учащиеся с интересом выслушали мирового судью. В ходе беседы Ануар Мендыбаевич ответил на интересующие школьников вопросы. Педагоги и учащиеся школы выразили благодарность А.М.Бестову.

Пресс-служба Конаковского городского суда.

Школьники из Редкино спасли мужчину

17 января два школьника из Редкино

Тверской области совершили подвиг.

Они помогли спасти жизнь человеку.

О произошедшем рассказала мама одного из юных героев, которая узнала о мужском поступке уже гораздо позже: «Во вторник

Трофим Кольцов и Глеб Перепелов совершили очень благородный поступок. По пути

в школу они заметили в парке мужчину,

которому стало плохо. После того, как ребята не смогли вызвать «скорую» по телефону, они не остановились. Школьники добежали до

регистратуры больницы и уже там рассказали о случившемся. У мужчины была

остановка сердца, и его реанимировали

на месте. То есть, если бы не ребята, мужчина умер бы».

Фестиваль волонтёров гостеприимства

Фестиваль прошёл 25 января в Тверском

колледже сервиса и туризма. Организатор - Министерство молодёжной политики региона. В мероприятии приняли участие студенты из 15 муниципалитетов. Конаковский район представляли главный специалист отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Светлана Митинева и студенты Конаковского колледжа Сергей Кузин и Афанасий Богдасаров. На фестивале работали площадки, была организована работа образовательных треков, прошли панельные дискуссии на несколько тем: «Волонтёры гостеприимства», «Образ гостеприимства», «Волонтерские службы», «Безопасность на массовых мероприятиях», «Медиа и соцсети в жизни волонтера». По окончании курса в ближайшее время все участники получат сертификат фестиваля.

ПОБЕДИТЕЛЬ ЗРИТЕЛЬСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ «СОФИЯ-2022»

Мы уже сообщали, что ИВАН ЖУЛИНСКИЙ стал обладателем ГРАН-ПРИ VIII фестиваля

православной культуры и традиций малых

городов и сёл Руси «СОФИЯ-2022».

И ВОТ ТЕПЕРЬ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ! ИВАН ЖУЛИНСКИЙ стал победителем зрительского голосования в номинации "Симфонические инструменты и фортепиано (дети)"!

Творческий коллектив Дмитровогорского СДК поздравляет Ивана Жулинского (педагог Людмила Николаевна Воробьева) с получением грамоты победителя зрительского голосования VIII фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сёл Руси «СОФИЯ-2022» при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-производственной политике и природопользованию. Иван, ты лучший!

В Тверской области транспортные полицейские напомнили

школьникам о безопасности на железной дороге

Профилактическое мероприятие организовано в целях привлечения внимания школьников к проблеме детского травматизма.

Инспекторы по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Тверь совместно с представителями Тверской дистанции пути ОАО «РЖД» организовали и провели встречи с учащимися средних образовательных школ №№ 1 и 2 поселка Новозавидовский Конаковского района Тверской области. Сотрудники транспортной полиции неслучайно пришли пообщаться со школьниками о правилах безопасности на объектах транспорта. В связи с тем, что поселок Новозавидовский разделен на две части Октябрьской железной дорогой, ежедневно большинство учащихся переходят пути, чтобы добраться до школы. И прочные знания правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта помогут минимизировать возможные риски, связанные с вынужденным хождением по стальным магистралям. Так, в ходе проведения профилактических бесед старший инспектор по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Тверь майор полиции Юлия Образцова напомнила ребятам основные правила безопасного поведения на железной дороге, подробно разобрала правонарушения, совершаемые подростками при нахождении на объектах транспортной инфраструктуры. Полицейский рассказала детям, что переходить железнодорожные пути необходимо в специально оборудованных местах и только на разрешающий сигнал семафора, а при нахождении на платформе при приближении поезда нужно отойти за линию безопасности, чтобы не оказаться в зоне действия воздушного потока. Для лучшего усвоения материала школьникам раздавали красочные тематические памятки. По окончании встречи ребята пообещали транспортным полицейским быть внимательными на железной дороге.

Пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь.