Молодежь с активной жизненной позицией - будущее России



31 января в гостиной ДК «Современник» состоялось торжественное награждение волонтеров по итогам 2022 года. Всех тех, кто принимал самое активное участие в акциях

и мероприятиях отрасли «Молодежная политика» на территории Конаковского района, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.

За прошедший год общее количество участников мероприятий достигло 9895 человек. Это подростки, тесно связавшие свою жизнь с волонтерским, юнармейским движением, и те, благодаря кому состоялась акция «Дари добро». На мероприятии присутствовали глава Конаковского района О.В. Лобановский, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике А.А. Бородина, заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Л.В. Шапкина, Благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Петр Дубяго, директор ЦМП «Иволга» Инна Борисовна Сотская. Олег Владимирович отметил значимость волонтерской деятельности в общественной жизни нашего района, отдельная благодарность была адресована Благочинному Конаковского церковного округа протоиерею Петру Дубяго за его участие в благотворительной и волонтерской деятельности. Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений деятельности ЦМП «Иволга». В 2022 году к юнармейскому движению присоединились более 50 ребят со всего Конаковского района. Юнармейцы – постоянные участники мероприятий не только районного, но и областного уровней. Представители старшего отряда «Иволга» стали победителями районной военно-спортивной игры "Юносень-2022", а командир отряда «Стребин» Иван Гордиков получил второе место в региональном конкурсе «Лидеры Верхневолжья», награжден знаком «Юнармейской доблести» III степени. Ко Всероссийскому общественному движению «Волонтеры Победы» в прошедшем году присоединились более 40 подростков в возрасте от 13 лет. Они участвуют во всех патриотических, спортивных, культурных и событийных мероприятиях города и района.



Олег Владимирович Лобановский:

«Очень радует, что год от года вас становится все больше. Это действительно здорово! Ведь ваша работа, деятельность неравнодушной молодежи с активной жизненной позицией - это будущее России. Мы живем в очень непростое время, наша страна проходит через серьезные испытания. В это время вы проявляете гуманность и патриотизм. Вспомнить только, насколько востребована и необходима была ваша помощь людям во время пандемии. А самое замечательное – что делаете это по велению души. И нам очень приятно ощущать такую поддержку молодежи! Сегодня благополучие, свобода и процветание нашей Родины напрямую зависят от нас с вами. От того, что мы делаем здесь и сейчас. И в этом деле вы - на передовой. Спасибо вам за такую активность и ваше время, что посвящаете по-настоящему добрым делам. И сегодня мы хотим поблагодарить вас не только теплыми словами. Чтобы появилось больше возможностей для реализации вашей деятельности, администрация Конаковского района выделит средства для покупки еще одного автобуса для наших ребят – юнармейцев, волонтеров, спортсменов».

Аггюль Арифовна Бородина:

«Наша основная задача – создание условий для реализации вашего творческого и интеллектуального потенциала, возможности проявить себя. Такие молодежные центры, как «Иволга», есть далеко не в каждом районе. Мы гордимся, что у вас такие замечательные наставники, что вы участвуете во всех районных мероприятиях. Российское движение детей и молодежи подразумевает, что каждый должен найти свое место в обществе. И присутствующие здесь сегодня – лучшие. Вы осознали, насколько это важно. Очень хочется, чтобы движение развивалось, и в каждой школе были свои юнармейские и волонтерские отряды. Большое спасибо за ваш труд, энергию и неравнодушие!».

Инна Борисовна Сотская:

«Хочу выразить отдельную благодарность тем, кто ежегодно на протяжении уже 18 лет присоединяется к акции «Дари добро» - глава Конаковского района О.В. Лобановский, сотрудники администрации, депутат ЗС Тверской области А.В. Слепышев, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин, депутаты Собрания депутатов Конаковского района, члены политсовета партии «Единая Россия», сотрудники ЦМП «Иволга» и все, кто не остался равнодушным и помог подарить радость и волшебство ребятам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и под опекой. Благодаря вашей помощи Дедушка Мороз и Снегурочка поздравили 258 детей. Большое спасибо и нашим воспитанникам, волонтерам Победы и юнармейцам за их преданность движению, честность, любовь к стране и малой родине! А самое главное – за доверие нам, вашим наставникам!».

Благодарственным письмом главы Конаковского района за активную жизненную позицию, участие и личный вклад в развитие добровольческого движения и содействие в развитии местных отделений Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на территории Конаковского района награждены: Милена Дамаева, Дарья Лукьянова, Дарья Денискина, Елизавета Ракова, Анастасия Новикова, Иван Гордиков, Полина Бахарева, Ольга Смигунова, Федор Сушков, Дмитрий Игнатов, Ярослав Савчинский, Ксения Мастрюк, Василиса Чашникова, Иван Цуриков, Кирилл Макеев, Елена Карпова, Дмитрий Вальков, Дмитрий Балясин, Сергей Октябрьский, Дарья Нестерова, Арсений Греков, Ярослав Дроздов, Ксения Березникова, Даниил Дроздов, Анастасия Большакова, Екатерина Иванова, Ульяна Лебедева, Виктория Лукьянова.

Благодарственным письмом за вклад в развитие благотворительной деятельности на территории Конаковского района и участие в акции «Дари добро-2022» награждены: группа №4 детского сада №1 г. Конаково, Л.С. Маккичева, Матвей Тюрин и Н.А. Шагалкина, Алексей и Арсений Грековы, М.С. Алексеева, коллектив детского сада №11 г. Конаково, коллектив и учащиеся СОШ с. Юрьево-Девичье, С.В. Бочкова (классный руководитель 1В класса СОШ №7 г. Конаково), Владислав Бумагин, Андрей Хохлов и И.В. Аленкина, коллектив СОШ №9 г. Конаково, группа Э-2-22 Конаковского энергетического колледжа, 4А класс СОШ №2 п. Новозавидовский, КРК администрации Конаковского района, 2Б класс СОШ №7 г. Конаково, А.А. Митенкова, Афанасий Богдасаров, Иван Гордиков, Е.Н. Смирнова, Е.Г. Лобанов, Глеб и Юлия Балабонины, Андрей и Анна Кузнецовы, С.О. Румянцев, руководитель туристической компании «GO TRAVEL. КОНАКОВО» Н.С. Перова.

Подготовила Татьяна Крыльцова. Фото Дениса Насонова.