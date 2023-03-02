Сыну погибшего Виктора Глебовавручили орден Мужества

Виктор Алексеевич Глебов родился 2 декабря 1966 года в городе Красный Луч Луганской области. В 1975 году семья переехала в город Конаково.

Виктор учился в городской школе № 2, после окончания которой служил В рядах Вооруженных сил. Был командиром отделения, уволился в запас в звании сержанта.

После начала проведения специальной военной операции на территории Украины Виктор Алексеевич принял решение о прохождении службы по контракту. Он погиб 9 сентября 2022 года при выполнении специальных задач, проявив мужество и героизм.

Указом президента России Виктор Глебов награжден государственной наградой – орденом Мужества (посмертно).

Высокую награду из рук военного комиссара Тверской области Игоря Янина получил сын погибшего Александр Глебов. Александру 21 год, он отслужил в рядах Российской армии по призыву. После увольнения в запас решил связать свою судьбу с пожарной охраной. Работает в ПСЧ-15 ФГКУ «13 ОФПС" по Тверской области.

В церемонии вручения приняли участие первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко и военный комиссар города Конаково и Конаковского района Юрий Неговора. Вручая награду, областной военком подчеркнул, что орден Мужества – одна из немногих наград, которые вручаются посмертно: «Именно ее статус говорит о том, что мужество, проявленное человеком при исполнении своего долга, является примером для всех, кто продолжает нести службу».

Отметим, что в память о Викторе Глебове на фасаде средней школы №2 города Конаково установлена мемориальная доска.