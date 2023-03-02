В Конаковском районе реализуется региональный

проект по модернизации школ

25 января глава Конаковского района О.В. Лобановский провел выездное совещание в СОШ п. Радченко,где сейчас активными темпами идут

работы по капитальному ремонту здания школы.

В совещании приняли участие заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству Н.И. Малахова, глава п. Радченко В.А. Цыганок, директор МКУ «Организация единого заказчика» Д.И. Насибуллин, директор МКУ ЦМХО МОО И.Ю. Соколова, директор ООО «АвангардСтрой» К.П. Ступицкий, заместитель директора ООО «АвангардСтрой» Г.О. Золотарев, главный специалист отдела строительного контроля ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» А.С. Деревянко.

Глава Конаковского района осмотрел территорию и здание школы, пообщался с подрядчиком, получил информацию об объемах запланированных и выполненных работ.

В настоящее время завершены работы по замене кровельного покрытия, оконных блоков, монтажу внутренних систем водоснабжения, отопления и электроснабжения, штукатурке стен.

Продолжаются работы по утеплению и облицовке фасада здания.

Олег Владимирович рекомендовал подрядчику привлечь дополнительные ресурсы, при производстве работ применять только качественные строительные материалы, соблюдать правила пожарной безопасности и охраны труда, а главное - сдать объект согласно графику.

Реализация программы капитального ремонта школы п. Радченко находится у главы Конаковского района на постоянном контроле.

Мониторинг хода проведения работ будет проводиться вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию.

Проект по модернизации образовательных организаций Верхневолжья стартовал в прошлом году по поручению главы региона.

Губернатор поручил уделить особое внимание качеству материалов, контролю хода ремонтов.

В рамках государственной программы «Модернизация школьных систем образования» и программы «Развитие образования Тверской области на 2019-2024 годы» будет также проведен капитальный ремонт школы поселка Изоплит в текущем году.

«Работа по обновлению школ проводится в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что развитие школ – это значимый показатель эффективности работы власти на региональном и муниципальном уровне.

Современные школы – это одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания», – отметил губернатор Игорь Руденя.

В рамках проекта, помимо капитального ремонта, ведутся работы по повышению антитеррористической защищенности учреждений. Также предусмотрено оснащение образовательных организаций обучающими материалами и обновление учебников, дополнительная профессиональная подготовка педагогов.

На время ремонтных работ образовательный процесс для учеников СОШ п. Радченко не прекращается, учеба детей организована на базе школы с. Городня, обеспечена материально-техническая база по всем дисциплинам, осуществляется подвоз учащихся автобусом.

Татьяна Крыльцова.

Фото Дениса Насонова.