ДЕНЬ СТУДЕНТА

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас c Днём российского студенчества! Праздник объединяет молодых инициативных, целеустремлённых и талантливых людей. Вам, сегодняшним студентам, уже завтра предстоит решать серьезные задачи, претворять в жизнь перспективные проекты, укреплять экономику и социальную сферу Верхневолжья, развивать науку. Мы гордимся высшими и средними специальными учебными заведениями, расположенными на территории Тверской области. Их образовательная, научная, инновационная и общественная деятельность помогает укреплять кадровый потенциал региона, дает возможность каждому студенту получить востребованную профессию, реализовать свои способности и таланты. Уверен, что студенты Верхневолжья станут высококлассными специалистами и внесут важный вклад в развитие родного края и всей России. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и воплощения в жизнь всех намеченных планов!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Дорогие друзья, студенты, учащиеся и педагоги!

Поздравляем вас с Днем российского студенчества - праздником молодости, оптимизма, романтики и надежд!

Студенческие годы - лучший период жизни, пора юности и мечтаний. Именно в это время встречают настоящих и верных друзей, закладывается фундамент будущих личных и профессиональных успехов. Искренне желаем, чтобы полученные вами знания были всегда востребованы. Пусть прекрасные годы студенчества на всю жизнь дадут вам заряд положительной энергии и оптимизма и останутся в памяти как счастливое время, наполненное упорным трудом, творческими дерзаниями, дружбой и любовью. Никогда не отступайте перед трудностями, не останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь ставить перед собой самые смелые задачи. Здоровья вам, успешной учебы, уверенности в своих силах, достижений и побед!

Депутат ЗС Тверской области А.В. Слепышев,

глава Конаковского района О.В. Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин.

Указ Президента России №76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник

российских студентов. А в 2007 году был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России. Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна

подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена

он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов.