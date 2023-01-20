29 января – День образования Калининской области

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с 88-й годовщиной образования Калининской области!

Древняя тверская земля во все времена играла значимую роль в истории России, была надежным оплотом нашего государства. Формирование Калининской области стало особой главой в истории Верхневолжья.

Жители региона внесли выдающийся вклад в защиту Отечества, создание современной экономики, в науку и искусство, образование и здравоохранение. Мы гордимся достижениями предшествующих поколений, их мужеством, трудолюбием, талантом и преданностью родному краю.

Сегодня нас объединяет стремление сохранить и приумножить это уникальное наследие, общими усилиями обеспечить динамичное социально-экономическое развитие Верхневолжья, создать условия для жизни, работы сегодняшних и будущих поколений, создания больших семей.

Сердечно благодарю всех жителей Тверской области, кто своим добросовестным трудом, неравнодушием, достижениями делает наш регион лучше.

Желаю вам осуществления планов и новых успехов на благо родного края и всей России! Счастья и благополучия всем семьям и каждому дому Верхневолжья!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

88 лет со дня образования Калининской области

В 1931 году Тверь была переименована в Калинин, а спустя четыре года Постановлением ВЦИК от 29 января 1935 года образована Калининская область. В её состав вошёл 51 район из Московской, Западной и Ленинградской областей. В этот знаменательный день и Конаковский район стал частью области. Впоследствии к нему были присоединены частьОршинского (22 октября 1959 года)

и Завидовского (14 ноября 1960 года) районов.Великая Отечественная война принесла тверской земле огромные потери. Около половины современной территории области была оккупирована немцами. На фронтах и захваченных территориях погибло почти миллион жителей. Жестокие бои продолжались несколько лет. Особенно кровопролитными они были в районе города Ржева, на Ржевско-Вяземском плацдарме. Немецко-фашистские захватчики вступили на территорию западных районов уже в начале июля 1941 года. За июль-ноябрь были оккупированы западная и южная части области (38 районов из 69, 7 частично). Сильно пострадал в огне войны и Калинин. 16 декабря 1941 года город был освобожден от оккупации. Сегодня Тверь и Ржев носят звание «Город воинской славы», городам Зубцов и Белый присвоено почетное звание Тверской области «Город воинской доблести».

19 июля 1944 года Калининская область была полностью освобождена от оккупантов. В августе 1944 года образованы Псковская и Великолукская области, и в их состав переданы западные районы Калининской области. В 1957 году Великолукская область была упразднена, и восточная её часть вошла в состав Калининской области, западная — в состав Псковской области.

6 декабря 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Калининская область награждена орденом Ленина за мужество и стойкость, проявленные трудящимися в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны и за достигнутые успехи в восстановлении и развитии народного хозяйства.

В 1990 году Калинин вновь стал Тверью. Историческое имя возвращено и Тверской области.

В Конаковском районе обустроят

современные места отдыха на природе со всей сопутствующей инфраструктурой

20 января Губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии по вопросам развития лесопромышленного комплекса, лесных отношенийв Тверской области. Обсуждалось предоставление участков Конаковском районе и Кимрском муниципальном округе для реализации проектов по созданию туристических объектов.

Центру по управлению рекреационной деятельностью Тверской области переданы в бессрочное пользование участки лесов в Конаковском районе для реализации проектов по обустройству кемпинга и глэмпинга на популярных среди туристов площадках. Это позволит создать комфортные условия для палаточного отдыха, активного времяпрепровождения на природе.

«Жители и гости Тверской области должны отдыхать в комфортных условиях, цивилизованно, не нанося ущерб окружающей среде. Важно упорядочить эту деятельность, обеспечить качественно новый уровень отдыха», – сказал Игорь Руденя.

В настоящее время вдоль Волги в Конаковском районе расположен ряд территорий, где туристы из Тверской и соседних областей традиционно разбивают палатки в летний период. В противовес «дикому» отдыху будут созданы площадки с парковками, санитарными модулями, точками подачи питьевой воды и другой инфраструктурой. Также будет обеспечен вывоз мусора с таких территорий.

Центр по управлению рекреационной деятельностью Тверской области создан в регионе в конце 2022 года для решения задачи, поставленной губернатором Игорем Руденей – обеспечить развитие в Верхневолжье сети современных организованных мест отдыха на природе со всей сопутствующей инфраструктурой.

Учреждение занимается комплексной организацией регулируемого туризма и отдыха, в том числе на особо охраняемых природных территориях, обеспечивая сохранение и эффективное использование природных ресурсов Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

I районный фестиваль-конкурс чтецов «Свет рождественской звезды» собрал в Конакове любителей поэзии

21 января в ДК «Современник» г. Конаково прошёл I районный фестиваль-конкурс чтецов «Свет Рождественской звезды».

Он завершил Святые дни великих праздников. Организаторами конкурса стали Конаковское благочиние и отдел образования Конаковского района.

В последние четыре года этот конкурс проходил в храме святых Сорока севастийских мучеников города Конаково, в воскресной школе этого храма, в тесном сотрудничестве с руководителем образцового детского театра «Теремок» ДК «Современник» Ольгой Бардаковой и собирал желающих почитать замечательные стихи и прозу, посвященную светлому празднику.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились Благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Пётр Дубяго, протоиерей Олег Шерышев, руководитель детского театра «Теремок» ДК «Современник» Ольга Бардакова. Они ободрили участников и пожелали им успеха в выступлении.

В конкурсе участвовали дети дошкольных и школьных образовательных учреждений, воскресных школ, досуговых центров Конаковского района и города. Всего в фестивале-конкурсе приняли 70 детей в четырех возрастных номинациях: от 4 до 7 лет, от 8 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 лет и старше.

В жюри вошли священники Конаковского благочиния, педагоги, представители культуры. Многие из ребят участвовали в конкурсе впервые и, конечно же, переживали, но с волнением помогала справиться доброжелательность строгого жюри. Да и сами участники поддерживали друг друга бурными аплодисментами. Всю искренность чувств они пропускали через себя, даря зрителям прекрасные моменты.

Победителями конкурса стали: Виктор Никитенко, Георгий Загнидзе, Артём Царицын (диплом 1 степени), Ира Тарасюк, Александр Сетенюк, Александра Липатова (диплом 2 степени), Екатерина Арчикова, Елена Гусева, Мария Жукова, Мария Якубкина (диплом 3 степени). Гран-при вручен Сергею Октябрьскому. Остальные выступившие получили дипломы участника.

Конаковское благочиние.