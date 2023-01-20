

Это программа поддержки медицинских работников - врачей и фельдшеров, которые готовы переехать в сельскую местность и отдаленные районы. Возраст

не важен - это могут быть как молодые специалисты, так и люди старшего возраста. С 2022 года поддержкой могут воспользоваться студенты-медики и выпускники

медицинских колледжей, которые вернулись в свои населенные пункты. Мы побеседовали с врачами, которые переехали в Конаковский район по программе «Земский доктор».

Марина Николаевна Мотёркина - врач-офтальмолог:

- Расскажите немного о себе. Почему решили принять участие в программе «Земский доктор»?

- Я сама из города Клин Московской области. По программе «Земский доктор» я смогла переехать в Конаково. Программой довольна, ведь это действительно работает. Подъемные – хорошее подспорье при переезде и обустройстве на новом месте. Все организуется очень быстро, выплаты осуществляются своевременно. О «Земском докторе» узнала совершенно случайно. Пришла устраиваться на работу, и главный врач Конаковской ЦРБ Д.А. Орлов предложил стать участницей программы.

- Легко ли дались переезд и обустройство на новом месте?

- Все прошло очень быстро. Мне предоставили очень комфортные условия и для работы, и для переезда. Был составлен удобный график смен, чтобы я могла быстро обустроить свою квартиру и узнать город.

- Отличается ли работа в Конакове от большого города?

- Наибольшая разница – в отсутствии в маленьком городе некоторого узкоспециализированного оборудования. Приходится давать направления пациентам в другие клиники, чтобы получить необходимые данные для постановки более точного диагноза и назначения правильного и действенного лечения. Еще одно отличие – в людях. В небольших поселениях они куда добрее и внимательнее друг к другу.

- Как вы считаете, чем (помимо выплат) можно привлечь специалистов в провинцию?

- Дать молодым специалистам больше свободы и возможностей во врачебной практике.

В больших городах приходится действовать так, как учат старшие и более опытные коллеги. В провинции можно предоставить врачам пользоваться навыками из собственного опыта, полученного в ординатуре.

- Что больше всего понравилось вам в Конаковском районе?

- Больше всего мне понравилась природа (улыбается). Здесь изумительная зелень, особенно весной!

Замечательная набережная и, конечно, водный простор. Для меня Конаково – лучшее место не только для работы, но и для отдыха.

Ольга Сергеевна Волкова - врач-стоматолог:

- Расскажите немного о себе.

- Я родилась и выросла в селе Завидово Конаковского района в семье учительницы географии и водителя скорой помощи. У меня есть два младших брата. Окончила школу с серебряной медалью. С детства увлекалась творчеством во всех его проявлениях. Ходила в музыкальную школу, занималась танцами. В школе очень любила биологию. Лет с 14 твердо знала, что стану стоматологом, и в 2018 году окончила стоматологический факультет Тверского государственного медицинского университета.

- Почему вы стали участницей программы «Земский доктор»?

- Небольшая предыстория: когда я окончила школу в 2013 году, все уже знали, что я поступаю в медицинский на стоматолога. На выпускном Алексей Михайлович Пляскин поздравил меня как медалистку и пообещал открыть стоматологический кабинет в Завидове. В декабре прошлого года я жила некоторое время в селе по семейным обстроятельствам, и в завидовской газете прочитала, что здесь собираются открывать стоматологический кабинет. Поняла, что это для меня. О том, что я могу поучаствовать в программе «Земский доктор», узнала уже от главного врача КЦРБ Д.А.Орлова. Я слышала о ней краем уха, но даже не думала, что буду в ней участвовать. Дмитрий Александрович все очень подробно рассказал, объяснил, что к чему, и я решила, что попробовать можно.

- В чем для вас отличие работы в большом городе и в поселке?

- Ведя прием в селе, я могу сконцентрироваться на конкретном человеке и его случае, подробно изучить проблему, глубже вникнуть в суть, чего, к сожалению, лишены врачи в городских поликлиниках из-за большого потока пациентов. Здесь я принимаю и взрослых, и детей, меня не загоняют в жесткие временные рамки приема, всегда достаточно времени на сбор подробного анамнеза и проведение тщательного осмотра. Я могу подольше общаться с детьми, выстраивать с ними доверительные отношения, учить их не бояться врачей-стоматологов и лечения зубов.

- Как вы считаете, чем (помимо выплат) можно привлечь специалистов в провинцию?

- Для привлечения молодых специалистов нужно продолжать развивать медицину в регионах, создавать благоприятные условия, модернизировать и благоустраивать рабочие места, оказывать помощь в решениях бытовых вопросов вроде приобретения или аренды жилья или участка. Возможность приятно и с пользой провести свое свободное время, сходить в спортзал, бассейн или в кино, в которые не нужно ехать за 50 км. Ну и хорошие зарплаты, конечно же.

- Что для вас значит возвращение в родные места?

- Я выросла в селе Завидово. «Вот моя деревня, вот мой дом родной» (смеется). Здесь живут моя бабушка и лучшая подруга. Тут прошли самые веселые и запоминающиеся моменты моей жизни. У нас все друг друга знают, если не по имени, то в лицо точно. Вернуться сюда - значит оказаться среди людей, которые видели, как я росла, помогать им. И на прием к знакомому врачу как-то и идешь охотнее, чем к незнакомцу. Я люблю свое село и чувствую, что здесь я на своем месте.

Татьяна Крыльцова.