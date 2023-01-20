Более 279 тысяч жителей Тверской области прошли диспансеризацию и профилактические осмотры

В Тверской области продолжается диспансеризация,в том числе углубленная, а также профилактические осмотры населения. За 2022 год комплексные медицинские обследования прошли 279 266 жителей

Верхневолжья, из них 124 970 взрослых и 154 296 детей, для которых диспансеризацию проводят в плановом порядке в детских садах и школах.

Задачи по усилению темпов проведения диспансеризации в Тверской области, в том числе людей, переболевших COVID-19, поставлены губернатором Игорем Руденей.

Важность обследований неоднократно подчеркивали медики Верхневолжья - регулярное прохождение диспансеризации, которая проводится по национальному проекту «Здравоохранение», позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда их лечение наиболее эффективно.

Диспансеризация и профилактические осмотры проводятся бесплатно по полису ОМС, при себе необходимо иметь также паспорт. Для их прохождения нужно обратиться в медицинское учреждение и получить направление от терапевта. Записаться на прохождение диспансеризации можно по номеру 122.

Диспансеризация проводится раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно – для людей от 40 лет и старше, а также для отдельных категорий граждан (участников и инвалидов войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других).

Диспансеризация состоит из нескольких этапов: прием терапевта, флюорография, ЭКГ, анализы, в том числе скрининг на онкологию.

Все обследования направлены на раннее выявление основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, в числе которых болезни системы кровообращения, органов дыхания, онкологические заболевания, сахарный диабет.

Если по возрасту человек не попадает на диспансеризацию, он имеет право на ежегодный профилактический медицинский осмотр. Отличие только в меньшем объеме обследований.

Не менее важна углубленная диспансеризация. Ее могут пройти все желающие, особенно это необходимо тем, кто переболел коронавирусом. За прошлый год углублённую диспансеризацию прошли 32 266 человек.

Она проводится в два этапа. Первый включает 7 исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта. Для граждан, переболевших COVID-19, к этому списку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

По результатам обследования врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.