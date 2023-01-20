Студенчество – это наши будни!

25 января - День российского студенчества. В этот день любой, услышав вопрос: «Чем вам запомнились студенческие годы?», начинает улыбаться. Ведь студенчество - самое замечательное

время в жизни каждого человека. Поиск себя, своего места в мире и обществе, открытия и разочарования, молодость и веселье.

И совсем другая реакция у студентов нынешних: «А что особенного? Студенчество - это наши будни!". Сегодня мы встретились со

студентами Конаковского колледжа и Конаковского энергетического колледжа и задали им вопросы: 1. Что для вас значит быть

студентом? 2. В чем, по вашему мнению, заключается важность получения профессионального образования? 3. Какое самое яркое воспоминание из студенческой жизни?

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

(Конаковский энергетический колледж):

Анастасия Миллер (тепловые электростанции, 18 лет):

- Как мне говорили, это какие-то беззаботные деньки, когда можно делать все, что захочется. Но все оказалось совершенно не так. Это всегда большой стресс. Особенно перед сессией. На самом деле студентом быть классно. Приходит осознание, что это закончится, придется ходить на работу… Поэтому хочется продлить это время.

- Самое главное – выбранная профессия обязательно должна нравиться. Тогда каждый день можно ходить на любимую работу и получать от этого удовольствие. Каждому нужно найти свое призвание – это очень важно.

- Посвящение в студенты. Это было очень весело и волнительно.

Данила Мацюпа (тепловые электростанции, 19 лет):

- Это не беззаботное время, всегда нужно хорошо думать и держать себя в дисциплине, чтобы не просесть по учебе.

- Получение стабильной работы и хорошего дохода в будущем. Для нашей страны крайне важно увеличивать количество высококвалифицированных специалистов. Ну и, конечно, диплом – один из самых важных документов в наши дни.

- "День здоровья" в конаковском бору. Ведь спорт – неотъемлемая часть студенческой жизни.

Георгий Васадзе (информационные системы по отраслям, 19 дет):

- Это бесконечный потенциал саморазвития. Сейчас много времени есть на себя, самосовершенствование, получение новых знаний, достижения новых целей.

- Как говорят, век живи – век учись. У меня с детства установка – ни дня без новых знаний. Вчерашний ты куда хуже себя сегодняшнего. Это необходимо для успешной жизни.

- То, как мы с ребятами проводим время вне учебы.

Семен Прик (информационные системы по отраслям, 18 лет):

- Сейчас мы стоим на перепутье. Нужно развиваться в бесконечном поиске себя. Колледж очень в этом помогает.

- Я много где успел поработать и знаю, чего точно не хочется. И получение профессионального образования для этого очень важно.

- Интересных дней было много. Больше всего, пожалуй, запомнилось время, проведенное в студсовете – выступления, конкурсы, походы.

Ульяна Романова (тепловые электростанции, 19 лет):

- Студенчество – переходный этап перед взрослой жизнью. Я думала, это будет легко, но все оказалось не так просто. Здесь мы получаем более полезные и важные знания. А вообще, быть студентом замечательно!

- Знания и профессия – необходимы. Без них невозможно двигаться дальше, развиваться.

- Первая поездка с группой на экскурсию.

Михаил Офицеров (электрические станции, сети и системы,18 лет):

- Каждый день узнаешь что-то новое, заводишь друзей. Это очень веселое время.

- Открытие новых возможностей для себя. Развитие и становление в профессии.

- Участие в конкурсах, экскурсии и поездки. Всегда очень здорово и интересно.

Наталья Семенова (электрические станции, сети и системы, 19 лет):

- Это время новых возможностей. Наверно, самый интересный период жизни. Я приехала учиться именно сюда, за 400 км от родного города. Так что для меня это полноценная самостоятельная жизнь.

- В перспективе – хорошая карьера. Моя семья – настоящая династия в профессии.

- Я много путешествую по России, представляя наш колледж в различных конкурсах. Новые места и люди – это самое запоминающееся.

ГБПОУ «Конаковский колледж»:

Диана Фатеенко (поварское и кондитерское дело, 19 лет):

- Это время выбора, определения, чем мы хотим заниматься в жизни.

- Профессиональное образование необходимо для успешного развития, становления личности. Выбранная специальность мне очень нравится, хочу найти достойное место для себя в этой сфере.

- Самый незабываемый день – поступление. И, наверное, день самоуправления в прошлом году. Это был интересный опыт.

Татьяна Бобошина (гостиничное дело, 20 лет):

- Это совершенно особенное время. Жизнь уже становится ответственной, но в то же время в ней есть место какой-то беззаботности, понимаете?

- Получение образования всегда очень важно. Я сейчас задумываюсь о поступлении в высшее учебное заведение. Не обязательно по специальности. Ведь интересных профессий очень много.

- Вся жизнь студента – сплошное яркое событие. Каждый день несет в себе новое, интересное и запоминающееся.

Басона Мухидинова (коммерция по отраслям, 19 лет):

- Сначала это пугает: новые люди, ответственность… Но сейчас я понимаю, мы – одна большая семья. Каждый день дарит радость, всегда происходит что-то интересное. Это время – важный шаг в жизни каждого, мы уже не дети, мы – нечто большее.

- Я считаю, моя профессия очень актуальна в наше время, и образование позволит сделать хорошую карьеру.

- День открытых дверей. Я тогда была еще первокурсницей. Мы знакомили ребят из школ с профессиями, рассказывали о студенческой жизни. Тогда пришло понимание – я уже студентка, часть огромной системы. Очень волнительно!

Юлия Аляскина (поварское и кондитерское дело, 17 лет):

- Студенчество – это новые знания, друзья, интересные, насыщенные дни. Ответственность и отчасти переживания. Это уже не школа, здесь все намного строже.

- За время обучения каждый осознает, действительно ли выбранная специальность ему подходит. Сейчас я понимаю, что колледж просто даст мне необходимую основу, чтобы появилась возможность двигаться в другом направлении. Тем не менее, я уверена, полученные знания мне пригодятся в жизни.

- «Мисс колледж». Я стала победительницей, это был замечательный день!

Михаил Клочков (поварское и кондитерское дело, 17 лет):

- Студенчество очень сильно отличается от школьной жизни. Тут все по-новому. Даже отношение педагогов. Все статуснее, наверно.

- Я считаю, профессиональное образование очень важно. Это позволяет найти хорошую работу, строить карьеру, обеспечить себя.

- Когда меня вызвали на педсовет (смеется). Это было страшно, пожалуй.

Афанасий Богдасаров (поварское и кондитерское дело, 16 лет):

- Это время, которое запомнится навсегда – вступление во взрослую жизнь.

- Профессиональное образование и диплом – залог стабильности и хорошей работы в будущем.

- «День туризма», который проводился у нас. Я открыл для себя много нового.

Диана Емельянова (поварское и кондитерское дело, 17 лет):

- Каждый день дает нам новые знания, знакомства, возможность совершенствоваться и развиваться. Это уникальное время!

- Для хорошей карьеры необходимо профессиональное образование. Это важное условие успешной жизни.

- Каждый праздник, мероприятие, конкурс – запоминается все. Любое событие здесь уникально.

Татьяна КРЫЛЬЦОВА. Фото Дениса Насонова.