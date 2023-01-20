СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Первенство России по джиу-джитсу в Конакове!

20-22 января в спортивном комплексе «ОЛИМП»

Конаковского района состоялось Первенство

России по джиу-джитсу.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 39 регионов России. На пяти татами в течении трех дней отбирались лучшие в состав сборной России юноши и девушки до 16 лет и юниорки и юниоры до 21 года. Более 1000 участников вышли на татами, к нам приехали спортсмены из ДНР, Алании, Краснодара, Забайкалья, Амурской, Новосибирской областей, Чечни и т.д., на торжественном открытии присутствовали почетные гости: депутат Законодательного собрания Тверской области А.В.Слепышев, начальник отдела развития видов спорта Комитета по физической культуре и спорту Тверской области П.В.Пожидаев, заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района Т.А.Писаренко, начальник управления образования администрации Конаковского района М.С.Кожехов, временно исполняющий полномочия главы города Конаково Д.Н.Колупанский, председатель Совета депутатов города Конаково А.Н.Дзюбак, вице-президент Федерации джиу-джитсу России Г.В.Куковеров, исполнительный директор федерации джиу-джитсу Тверской области А.А.Соколов, главный тренер сборной России Д.А.Попов, старший тренер сборной России А.А.Судариков, старший тренер сборной России М.А.Левин, директор Российской Федерации джиу-джитсу М.И.Маликова, член правления московской федерации джиу-джитсу Александр Иванович Бойко. 16 спортсменов ДЮСШ «Единоборств» в составе сборной команды региона боролись за право войти в состав сборной России и двое спортсменов из команды Алексея Воронина (МБОУ гимназия № 5 г. Конаково).

А.В. Слепышев, депутат Законодательного собрания Тверской области:

- Дорогие друзья! Рад приветствовать вас в Конаковском районе! Эти соревнования – важный этап в жизни нашей страны. Здесь только сильнейшие. Именно это показывает, что у России прекрасное спортивное будущее! Вы – наша опора. Благодарю всех, кто принял участие в организации этого события.

Г.В. Куковеров, вице-президент федерации джиу-джитсу России:

- Дорогие друзья! От лица президента Федерации джиу-джитсу России рад приветствовать вас на этих масштабных соревнованиях! Они являются отборочными для вступления в сборную России по джиу-джитсу. Именно вы будете представлять нашу страну на первенстве мира и других международных соревнованиях. Всем честных и заслуженных побед! Благодарю администрацию Конаковского района и Тверской области за великолепную организацию мероприятия.

П.В. Пожидаев, начальник отдела развития видов спорта комитета по физической культуре и спорту Тверской области:

- Дорогие гости, спортсмены, зрители! От лица администрации Тверской области рад приветствовать вас на первенстве России по джиу-джитсу. Это соревнования национального уровня, федерального масштаба. Год от года количество участников увеличивается. Лучшие спортсмены представляют здесь свои регионы. Желаю всем успешных выступлений! Благодарю организаторов и Федерацию джи-джитсу России за оказанное доверие в проведении первенства на территории региона.

Д.А. Попов, главный тренер сборной России по джиу-джитсу:

- Большое спасибо всем присутствующим и нашим спортсменам! Вы много работали, чтобы оказаться здесь сегодня. И финалисты этих соревнований с честью и гордостью смогут представлять Россию на международной арене. Желаю вам удачи!

Медали соревнований завоевали:

Спортсмены ДЮСШ «Единоборств»: ЗОЛОТО: Алан Хосроев, Александр Захаркин, Дмитрий Наговицын; БРОНЗА: Павел Мяснов, Валерия Сорокина, Александр Судариков, Никита Мельников. Спортсмен команды Алексея Воронина Максим Леонов завоевал бронзу. Поздравляем спортсменов и тренеров! Желаем дальнейших побед!

Наш коллектив выражает благодарность в помощи организации соревнований

- администрации Конаковакого района, администрации города Конаково, благодарим за размещение спортсменов отель "Конаково", отель "Этилия", хостел "У Реки», «Конаковские конюшни", отель "Долина ИВолга", руководство, администраторов и обслуживающий персонал ДЮСШ «Олимп», нашим спортсменам, которые три дня принимали участие в судействе соревнований, за организацию питания спортсменов, судей и представителей - кафе «ЕДА», «ЛАЙКАФЕ» в лице Михаила Воронкина и «ДОМОКАФЕ» в лице Владимира Тютина, ОМВД Конаковского района в лице К.В.Рябова и Т. Меньшиковой, а также весь обслуживающий медицинский персонал.

А. Федотова, заведующая отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района