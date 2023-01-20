К годовщине освобождения Ленинграда

27 января — День полного освобождения

Ленинграда от фашистской блокады



Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Дорогие жители и защитники блокадного Ленинграда!

Уважаемые участники и ветераны Великой Отечественной войны!

Поздравляю вас с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!

Несломленный и непокорённый город на Неве навсегда стал воплощением несгибаемой воли, мужества и стойкости нашего народа, его способности побеждать в самых сложных испытаниях.

Долгие 872 дня и ночи, с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года, ленинградцы под постоянными артобстрелами и бомбёжками, в условиях холода и голода героически обороняли осаждённый город, невзирая на страдания и лишения, самоотверженно трудились на предприятиях, лечили раненых в госпиталях, учили детей и верили в победу. Жители Верхневолжья мужественно сражались на Ленинградском и Волховском фронтах, внесли свой вклад в прорыв блокады. Сотни ленинградцев после эвакуации по «Дороге жизни» нашли свой второй дом в нашем регионе.

Мы чтим память всех, кто отдал свою жизнь за Ленинград и нашу Родину. Выражаем слова особой признательности за подвиг ветеранам – участникам обороны и жителям блокадного города на Неве. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и добра!



В этом году празднуется 80-летие полного освобождения города Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.

Долгие 872 дня город на Неве был в блокадном кольце. Несмотря на голод, холод и множество испытаний ленинградцы выстояли! К этой памятной дате юнармейцы и «Волонтеры Победы» из центра молодежной политики "Иволга" приняли участие в онлайн акции #БлокадныйХлеб69 и #БлокаднаяЛасточка69.

25 января в СДК Селихово, 26 января в ДК «Современник», а 27 января в храмовом комплексе «Завидово» прошли мероприятия, посвященные годовщине снятия блокады. Учащиеся образовательных учреждений города и района узнали исторические факты о том непростом периоде, о нормах «блокадного хлеба», осмотрели инсталляции, увидели оружие времен Великой Отечественной войны.

30 января волонтеры ЦМП «Иволга» отправятся поздравлять ветеранов-блокадников. На данный момент на территории Конаковского района их проживает шестеро: в г. Конаково, п. Козлово, п. Редкино. Также в межмуниципальном фестивале-конкурсе "Дорогой жизни, устремленной в будущее", посвящённом 80-й годовщине освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады, приняла участие активный представитель волонтерского движения из центра молодежной политики «Иволга» Маргарита Семёнова. Она представила на конкурсе видео "Подвиг Великий и Вечный" в номинации «Социальный ролик».