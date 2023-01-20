ВЫСОКАЯ НАГРАДА

20 января, в праздник Собора Иоанна Предтечи, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий вручил настоятелю храма Рождества Иоанна Предтечи в п. Козлово протоиерею Григорию Припутникову

Патриаршую награду — орден преподобного Серафима Саровского III степени.

Отец Григорий награжден Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом по представлению главы Тверской митрополии митрополита Тверского и Кашинского Амвросия во внимание к 35-летию служения в священном сане.

Орден вручен по окончании Божественной литургии в Иоанно-Предтеченском храме в п. Козлово.