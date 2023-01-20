Писатель русской провинции

14 января в Конаковском краеведческом музее состоялся вечер памяти Юрия Васильевича Красавина «Свидетельство

о жизни», посвященный 85-летию со дня рождения писателя. На встрече с творчеством и судьбой прозаика познакомились слушатели факультета «Краеведение» Университета третьего возраста ГБУ КЦСОН Конаковского района.

Научный сотрудник музея Т.И. Бутузкина подготовила для участников встречи замечательную презентацию, присутствовавшие увидели редкие фотографии начала прошлого века из семейного архива Ю.В. Красавина, узнали о детстве и юности писателя, познакомились с его произведениями, представленными в экспозиции, услышали его голос, читающий стихи собственного сочинения.

Юрий Васильевич - автор более 130 журнальных и газетных публикаций, 22 книг прозы, выходивших в издательствах «Советский писатель», «Советская Россия», «Современник», «Московский рабочий», «Лениздат» и других. Он награжден ежегодной премией журнала «Волга» (1978 г.), за роман «Мастера» (о работе тружеников Конаковского фаянсового завода) удостоен звания лауреата Всесоюзной литературной премии имени Островского (1984 г.), ему присуждена премия губернатора Тверской области первой степени за достижения в области литературы. Он член Союза писателей СССР (России) с 1972 года. С 1984 года жил в городе Конаково.

Многие участники встречи знали Юрия Васильевича лично.

Они поделились своими воспоминаниями о писателе, впечатлениями о его произведениях и выразили надежду, что интерес к его книгам не угаснет среди читателей.

Проблема сохранения литературы русской провинции крайне актуальна в наши дни, ведь если не интересоваться творчеством наших писателей-земляков, её просто не станет.

Татьяна Крыльцова.