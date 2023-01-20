Вечная память

posted by admin on пт, 01/27/2023 - 08:40

19 января  в ДК «Современник» состоялась церемония прощания с Сергеем Николаевичем Баскаковым,  погибшим в ходе специальной военной операции.
Сергей   родился 25 ноября  1972 года в Якутии, с 4 по 10  класс учился в школе № 6 города Конаково. В 1996 году после окончания школы поступил в Грозненское ПТУ, где  получил специальность  электросварщика. В 1991 году был призван на службу в ряды Российской армии, в 1993 демобилизовался в звании рядового. Работал по специальности в г. Конаково и г. Москве.  Погиб 27 октября 2022 года в боях за город Артемовск. Траурные мероприятия состоялись с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители Правительства Тверской области, администрации Конаковского района и города Конаково, академии ПВО, районного и областного военкоматов, депутаты, ветераны, общественные организации, родные и близкие военнослужащего.Похоронен  С. Баскаков на Селиховском кладбище.

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