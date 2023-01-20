Дорогие друзья! Искренне поздравляю всех с прошедшими праздниками! В этот день, помимо

традиционных пожеланий здоровья, счастья и семейного благополучия, хочется пожелать мирного неба над головой. Сегодня, когда сильны и активны

противостоящие России силы, хочется вспомнить, как учил нас Христос:

«Живите в мире и любви друг к другу». Это очень важно. Нам повезло

присутствовать на сегодняшнем концерте и насладиться замечательными

выступлениями в добрых традициях православной культуры, что подарили нам чистые сердца детей.

Депутат ЗС Тверской области А. В. Слепышев.

Недавно мы отметили Рождество Христово.

Сегодняшний концерт неслучайно так назван, он действительно несет свет рождества. Хочется

пожелать, чтобы наступивший год стал

благословенным. Именно в Рождество была воспета песнь, которую мы услышали со сцены

в исполнении детей. Несите в себе добро, уважайте друг друга, стремитесь к духовно-нравственным

ценностям. Родители, поддерживайте творческие начинания ваших детей,

помогайте взрастить и развить их таланты. Поздравляю васс праздником!

Благочинный Конаковского церковного округа,настоятель Успенской церкви

с. Завидово протоиерей Петр Дубяго.

14 января на сцене Дворца культуры «Современник» состоялся концерт «Свет Рождества».

Почетными гостями стали депутат Законодательного собрания Тверской области Александр Слепышев, начальник Управления образования Конаковского района Михаил Кожехов, Благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Пётр Дубяго, настоятель храма пророка Илии села Селихово протоиерей Виктор Гуров.

В концертной программе «Свет Рождества» зрители смогли увидеть выступления воспитанников ДЮЦ «Новая Корчева»и творческих коллективов города и района.

Ребята показали замечательные танцевальные, вокальные и инструментальные выступления. Образцовый хор девушек «Глория» исполнил рождественские песнопения и колядки. Духовная музыка в таком красивом исполнении стала отличным подарком для слушателей.

Концерт собрал большое количество зрителей, подарив им теплоту, искренность и радость светлого праздника! Такие события несут богатые традиции православной культуры нашей страны, бережно храня и передавая глубокие духовные и нравственные ценности.