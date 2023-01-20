МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Визит сенатора

Рабочая поездка заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмилы Скаковской в Конаковский район началась со встречи

с исполняющим обязанности главы Конаковского района Натальей Василенко, которая рассказала о результатах работы за последние несколько лет и перспективах стратегического развития района.

В разговоре принял участие депутат Собрания депутатов Конаковского района, общественный представитель уполномоченного по правам предпринимателей в Тверской области по Конаковскому району Владимир Худяков.

На встрече также обсудили вопросы туризма, сельского хозяйства и образования. В ходе поездки сенатор посетила «Конаковский фаянс», представлявший Тверскую область на выставке «региональных брендов» в Совете Федерации в конце прошлого года.

Людмила Скаковская и генеральный директор предприятия Валерий Солонбеков обсудили работу производственно-туристического кластера «Конаковский фаянс». Сенатор особо подчеркнула важность сохранения народных художественных промыслов и необходимость передачи уникальных стилей молодым мастерам.

В Конаковском районе вышла

новая книга об участниках войны

Конаковскими ветеранами выпущена новая книга

«О конаковских девушках-санинструкторах, добровольно ушедших на фронт», в которой собраны сведения о наших

землячках, 13 конаковских девчатах, ушедших добровольно

на фронт в октябре 1942 года.

На страницах издания собраны воспоминания Нины Вишневской и Маши Барановой, участниц военных событий, а также документы, собранные студентами энергоколледжа под руководством преподавателя колледжа Валентины Дрюккер, исторические документы, предоставленные Конаковским краеведческим музеем, и материалы, опубликованные в общественно-политической газете «Заря».

Издание является проектом Конаковского районного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

В книге 34 страницы, она отпечатана в Санк-Петербургской типографии тиражом 100 экземпляров.

Данная книга передана в музеи, образовательные учреждения Конаковского района.

- Проделан титанический труд. В течение нескольких месяцев мы собирали, структуризировали и обрабатывали большой по объему материал. От всей души благодарю всех, кто причастен к этой трудной,

но благородной и очень нужной работе. Всё дальше и дальше уходят от нас грозные годы ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОйны. Сегодняшняя правда такова, что истории героев, которые прошли те страшные годы, стираются из памяти людей, А значит, исчезает память. Нам, ветеранам, очень хочется, чтобы слова: «Никто не забыт, и ничто не забыто» всегда были

актуальными. И разбудить человеческую память – наша задача. Поэтому священный долг нашего поколения - сохранить имена солдат - защитников Родины, тружеников тыла, детей военной поры для своих

потомков. Истории конаковских девушек- санинструкторов, собранныЕ в одном издании, станут востребованными школьниками, педагогами, музейными

сотрудниками и будут служить примером того, как надо любить Родину, отстаивать её честь, достоинство и свободу.

Председатель совета ветерановГалина Аксенова.

Состоялось совещание руководителей образовательных

учреждений Конаковского района

Совещание прошло под руководством начальника Управления образования Михаила Кожехова. Открылось совещание приятным моментом - заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина поздравила именинников. Поздравления принимали директор школы С. Дмитрова Гора Сергей

Захаров и директор Радченковской школы Евгения Паськова.

Начальник управления образования уделил внимание вопросам организации финансово-хозяйственной деятельности учебно-воспитательного процесса, вопросу организации питания. Конкретно, участники совещания говорили о ходе внедрения в школах системы оплаты питания в столовых учебных заведений по безналичной системе «Ладошки», которая позволяет родителям бесконтактно пополнять счет ребенка и следить за тем, чем питается ребенок.

В настоящее время в школы активно поставляется оборудование, идет его установка.

О региональной системе организации воспитания в Тверской области, реализации региональных проектов «Добротолюбие», «Моя семья», «Семейные ценности» и общероссийском движении детей и молодежи «Движение Первых» доложила Любовь Кулиева, заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования.

Данные проекты вошли в региональную Стратегию духовно-нравственного воспитания детей. Первый проект направлен на формирование у школьников младших классов душевной чуткости, уважения, милосердия и внимательного отношения к ближним.

Проект «Моя семья» направлен на формирование осознания значения семьи в жизни ребенка, принятия ценностей семейной жизни, формирования уважительного отношения к своей семье, ее истории.

Участниками данного проекта станут ученики 1 - 11 классов. Проект «Семейные ценности» создан с целью формирования у старшеклассников (10-11 классы) представления о семье и семейных традициях, а также развития чувства ответственности за себя и своих близких. «Движение Первых» объединяет все молодежные организации и движения страны, в том числе, "Юнармию", "Большую перемену", "Российское движение школьников". Миссия движения звучит духоподъемно, с уклоном в коллективную стратегию: "Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми".

О переходе на новые стандарты НОО, ООО, СОО участникам совещания доложила заведующая отделом оценки качества образования и обеспечения деятельности образовательных организаций Людмила Гурьянова. Обновление ФГОС НОО и ООО проведено в целях обеспечения единства образовательного пространства России, идентичности содержания образовательных программ начального общего и основного общего образования, возможности формирования образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также директора школ поговорили о плане работы в рамках Года педагога и наставника. В числе наиболее масштабных проектов - муниципальный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года России», муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года России», районные конкурсы «Мой лучший урок», «Самый классный классный», конкурсы молодых педагогов «Дебют 2023», «Лучший педагог дополнительного образования», «Лучший руководитель». Рассмотрены и другие текущие вопросы работы сферы образования района.

МБОУ СОШ д. Вахонино Конаковского района заняла второе место в номинации «Лучший опыт организации профильных смен для детей

в возрасте от 7 до 18 лет за 2021 - 2022 гг.» в конкурсе программ профильных лагерей (смен) в государственных и муниципальных

организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Тверской области.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района

