В Тверской области утверждена стратегия

развития промышленности Верхневолжья

10 января губернатор Игорь Руденя провел первое в 2023 году

заседание Правительства Тверской области. Участие в заседании принял депутат Государственной думы РФ Владимир Васильев.

Главным вопросом заседания стало утверждение стратегии

развития промышленности Тверской области.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин в числе ключевых задач по развитию страны назвал укрепление технологического суверенитета и опережающее развитие обрабатывающей промышленности. Глава государства подчеркнул: нужно добиваться лидерства в первую очередь по таким направлениям, как информационные и новые промышленные технологии. У нашего региона есть все возможности, чтобы внести существенный вклад в решение поставленных задач. Стратегия развития промышленности региона должна учитывать как исторически сложившуюся производственную структуру, так и современные тенденции в высокотехнологичных отраслях», – сказал Игорь Руденя.

«Необходимо поддерживать диалог между властью и бизнесом. Это даст результат в решении экономических и кадровых вопросов», - сказал Владимир Васильев.

Сегодня на территории Верхневолжья создано более 2400 предприятий обрабатывающей промышленности, где трудятся свыше 75 тысяч человек. По объёму отгрузки промышленного производства в числе лидеров – Тверь, Конаковский, Калининский районы, а также Торжок и Кувшиновский район.

Запланировано создание 6 зон опережающего развития, которые способны дать новый импульс развитию промышленности в регионе. В том числе технопарк энергоёмких технологий «Конаковская ГРЭС". При реализации стратегии активно будет использоваться кластерный подход. Кроме того, предусмотрено превращение предприятий, находящихся в сложной ситуации, в новые точки роста, возобновление их производственной деятельности.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Земский доктор

Единовременная компенсационная выплата предоставляется медицинским

работникам, трудоустроившимся на вакантные должности, включенные в перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях

и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются

единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год (далее – Программный реестр должностей), который включает на 2022 год 39 должностей:

22 должности врачей и 17 должностей фельдшеров.

В соответствии с порядком предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, утвержденным постановлением Правительства Тверской области № 177-пп от 30 апреля 2019 г. «О порядке предоставления в Тверской области единовременных компенсационных выплат медицинским работникам» для привлечения медицинских работников в Тверской области предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере:

- 1,5 млн. рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях: Ольга Сергеевна Волкова (ГБУЗ «Конаковская ЦРБ», поликлиника, врач-стоматолог, выплата 1,5 млн. руб).

- 1 млн. рублей врачам, 500 тыс. рублей фельдшерам, акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа (за исключением указанных в предыдущем абзаце), либо города с населением до 50 тыс. человек: Марина Николаевна Мотёркина (ГБУЗ «Конаковская ЦРБ», поликлиника, врач-офтальмолог, выплата 1,0 млн. руб).

В Тверской области благодаря развитию племенного

животноводства растут показатели продуктивности в отрасли

За прошедшие пять лет надои на одну фуражную корову в сельхозпредприятиях

региона выросли на 24 процента и по итогам 2022 года составили 5889 кг на голову.

Производителям этого направления оказывается государственная поддержка. Всего в 2022 году предприятиям сферы племенного животноводства региона направлено 134 млн. рублей.

«Главная задача – обеспечить системную помощь тверским аграриям. Сельское хозяйство сегодня должно работать ритмично. Для Тверской области - это ключевое направление», – считает губернатор Игорь Руденя.

На возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья в 2022 году хозяйствам области направлено 104,3 млн. рублей. Мерами государственной поддержки воспользовались 13 предприятий, просубсидировано 29,9 тыс. условных голов. Кроме того, в Тверской области возмещают часть затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных.

Средства в объеме 29,7 млн. рублей выплачены 15 хозяйствам, которые в прошедшем году закупили более 500 голов крупного рогатого скота.

Основная часть племенных хозяйств специализируется на разведении КРС высокопродуктивных молочных пород. Крупнейшими из них являются ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» и ЗАО «Калининское».

Филиал «Дмитрогорское молоко» АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (входит в ГК «Агропромкомплектация») ведет производственную деятельность в д. Верханово Конаковского района Тверской области. С 2001 года предприятие имеет лицензию на содержание и разведение крупного рогатого скота с целью реализации племенного молодняка голштинской породы и статус племенного репродуктора, а с 2005 года - статус племенного завода. В конце декабря 2022 года Министерство сельского хозяйства Российской Федерации продлило лицензию тверскому племзаводу Группы компаний на 5 лет.

За время работы специалисты Департамента молочного и мясного животноводства ГК «Агропромкомплектация» достигли высоких результатов в области селекции и генетики, значительно улучшили племенные и производственные качества поголовья молочной голштинской породы.

Собственный репродуктор позволяет не только обеспечивать ремонт коров основного стада, которое превышает 40 тыс. голов, но и реализовывать высокопродуктивный молодняк сторонним контрагентам.

Отгрузку нетелей в разные регионы страны осуществляет племферма в д. Ручьи Конаковского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

В Верхневолжье пройдёт

акция «Блокадная ласточка»

В Тверской области с 18 по 27 января пройдет региональная молодежная

патриотическая акция «Блокадная ласточка», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от

фашистской блокады. Это историческое событие произошло 27 января 1944 года.

По мнению губернатора Игоря Рудени, подобные акции вносят важный вклад в патриотическое воспитание, сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, о подвиге мирных жителей Ленинграда, которые сохранили стойкость и мужество перед лицом врага.

Блокадная ласточка - это маленький жестяной значок, на котором изображена ласточка с письмом в клюве. Весной 1942 года его начали носить на одежде многие жители Ленинграда в ответ на заявление немецкого командования: «Отныне даже птица не сможет пролететь через кольцо блокады».

Блокадница Ольга Берггольц писала в то время: «Маленькую ласточку из жести я носила на груди сама. Это было знаком доброй вести, это означало: «Жду письма».

В акции примут участие школьники, студенты колледжей и вузов, добровольческие объединения, общественные организации военно-патриотической направленности, региональные отделения «Юнармии», кадеты, военнослужащие, все желающие.

Формат участники могут выбрать сами. Это может быть один из предложенных вариантов или их комбинация: уличная акция с распространением листовок и значка «Блокадной ласточки» с предложением написать добрую весть, тематическое мероприятие с использованием предоставляемых наглядных материалов, собственных наработок. Возможен и онлайн-формат. Участники заполняют и выкладывают прилагаемый макет «Добрая весть» в социальные сети. Можно сопроводить публикации с фотографиями и другими материалами по теме.

Обязательным условием участия в акции является публикация в социальных сетях фотографий, видеороликов и других материалов с официальным хэштегом # БлокаднаяЛасточка69.

Блокада Ленинграда – одно из самых трагических событий в истории нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Блокада продолжалась 872 дня: с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944-го.

Пресс-служба Правительства Тверской области.