Слово о Крещении Господнем

Праздник Крещение Господне принадлежит к числу двунадесятых, отмечается 6 (19 января) и завершает рождественские святки. Древний христианский

праздник Богоявления, первоначально посвящённый Рождению Христа, посещению волхвов и Крещению

Христа, постепенно стал праздноваться исключительно в воспоминание Крещения Христа, в связи с чем

«Богоявление» и «Крещение Господне» в православии - два названия одного праздника.

Согласно евангельскому повествованию к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре, пришёл Иисус Христос (в 30-летнем возрасте) с целью принять крещение.

Иоанн, много проповедовавший о скором пришествии Мессии, увидев Иисуса, был удивлён и сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». И отвечал ему Господь: «Так надлежит нам исполнить всякую правду». Какую же это правду? Спасение любовью. И Господь сходит в воды Иордана и принимает крещение от раба.

Во время крещения «отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!». Здесь открывается Живоначальная Троица: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.

Погрузившись в воду, Святитель освятил воды, бездны и ключи всех источников и исполнил то, о чём возвещал через пророков. Приняв крещение от Иоанна, Иисус Христос убеждал всех людей в необходимости принимать установленное Им крещение, действенность которого Он благоволил указать в нисшествии Святаго Духа.

После крещения Иисус Христос, ведомый Духом, удалился в пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению миссии, с которой он пришёл на землю. Иисус сорок дней «был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал».

Тогда приступил к нему дьявол и тремя обольщениями - голодом, гордыней и верой - попытался соблазнить его на грех, как всякого человека.

После третьего искушения, по словам евангелиста Матфея, «оставляет Его диавол, и Ангелы приступили и служили Ему».

Прохождение Христа через искушения Дьявола именно после его крещения является указанием на те благодатные плоды, которые крещение может дать.

Крещение состояло из трёх погружений, так и искушений было тоже три.

Всё пребывание Христа в пустыне, его пост, молитва и завершившее их искушение являются примером того, как надо вести борьбу с силами зла.

Раннее упоминание об особом почитании воды, набранной в день Крещения Господня, и о её чудесных свойствах (в первую очередь, способности не портиться в течение долгого времени) содержится в одной из антиохийских проповедей святителя Иоанна Златоуста (387 год): «В этот праздник все, почерпнув воды, приносят её домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своём не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповреждённой и свежей».

Благочинный Конаковского церковного округа,Настоятель Успенской церкви

с. ЗавидовоПротоиерей Петр Дубяго.