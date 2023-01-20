Здесь воспитывают патриотов

По всей России движение Юнармии объединило несколько сотен тысяч детей и продолжает активно развиваться. В начале января в МКУ ЦМП «Иволга» прошла встреча юнармейских отрядов "Иволга"

и "Стребин" с бывшим воспитанником и командиром отряда "Ловкие" Артуром Шиловым, теперь курсантом Михайловской Военной Артиллерийской Академии г. Санкт-Петербурга.

Мы тоже поговорили с Артуром о том, что дало ему участие в юнармейском движении.

- Расскажи немного о себе, о поступлении в артиллерийскую академию. Как повлияло участие в юнармии на выбор профессии?

- Я родился и жил в городе Конаково. Окончив школу №7 и успешно сдав ЕГЭ, я пошел на срочную службу. Отслужив 7 месяцев, подал документы в Михайловскую военную артиллерийскую академию. Приехал на курс молодого бойца. Было тяжело, но я справился. Пришел приказ на зачисление, в котором была моя фамилия. Сбылась моя мечта детства. Я всегда хотел стать военным, потому что это выбор настоящего мужчины. Ведь есть такая профессия - Родину защищать. Участие в юнармейском движении тесно связано с самой Армией России. Здесь воспитывают настоящих патриотов своей страны.

- Какие впечатления остались от встречи с ребятами?

- В зимние каникулы я провел встречу с юнармейцами ЦМП «Иволга», где рассказал им про свою академию и армию в целом. Ребята были очень заинтересованы этим. Они задавали множество вопросов, и многие из них даже подумали поступать в высшие военные учебные заведения. Я был в восторге от таких юных патриотов! Ведь в совсем юном возрасте они уже делают столь серьезный выбор в своей жизни.

- Что изменилось в твоей жизни после вступления в юнармию?

- Это движение помогло мне найти себя. Понять многое, связанное с армией. Сборка-разборка оружия, ношение формы, строевая подготовка и многое другое. Это все мне очень пригодилось при поступлении в академию и прохождении службы. Ведь многое я уже знал, в отличие от своих товарищей.

- Что дает каждому юнармия, на твой взгляд?

- Юнармия помогает найти себя в правильном русле. Стать настоящим патриотом. Это намного лучше, чем вести неправильный образ жизни, как это делают многие молодые люди. Поэтому к каждому юнармейцу я испытываю уважение и понимаю, что это хорошее будущее нашей страны.

- Продолжи фразу «Быть патриотом – это…»

- Понимать, что жизнь твоя принадлежит Родине и будущее страны - в твоих руках.

- Что можешь посоветовать тем, кто хочет вступить в ряды движения?

- Ребята, учиться чему-то новому никогда не поздно. Никогда не знаешь, когда тебе это пригодится. Но если вы хотите связать свою жизнь с армией и быть настоящими патриотами страны, юнармия - именно тот выбор, который стоит сделать.

Татьяна Крыльцова.