Вечная память

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13 января в ДК «Современник»
состоялась церемония прощания
с Алексеем Константиновичем
Ярославцевым, погибшим в ходе
специальной военной операции.
Алексей родился 29 марта 1989 года в городе Конаково. После начала проведения специальной военной операции он одним из первых стал добровольцем.
Дважды был ранен, погиб 2 декабря 2022 года в боях за город Артемовск. Посмертно награжден медалью «За отвагу».
Алексей Константинович сражался с неонацизмом и терроризмом в ходе специальной военной операции на Донбассе, защищал независимость Отечества, жизни мирных граждан. Его воинский подвиг навсегда сохранится в сердцах родных и близких людей, всех патриотов России. Военнослужащего похоронили на Селиховском кладбище.
Траурные мероприятия состоялись с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители Правительства Тверской области, администрации Конаковского района и города Конаково, академии ПВО, районного и областного военкоматов, депутаты, ветераны, общественные организации, родные и близкие военнослужащего.