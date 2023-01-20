Вечная память

posted by admin on пт, 01/20/2023 - 09:10

13 января  в ДК «Современник» 
состоялась церемония прощания 
с Алексеем  Константиновичем 
Ярославцевым,  погибшим в ходе 
специальной военной операции. 
Алексей  родился 29 марта 1989 года в городе Конаково. После начала проведения специальной военной операции он одним из первых стал  добровольцем. 
Дважды был ранен, погиб 2 декабря 2022 года в боях за город Артемовск. Посмертно награжден медалью «За отвагу». 
Алексей Константинович сражался с неонацизмом и терроризмом в ходе специальной военной операции на Донбассе, защищал независимость Отечества, жизни мирных граждан. Его воинский подвиг навсегда сохранится в сердцах родных и близких людей, всех патриотов России. Военнослужащего похоронили на Селиховском кладбище.
Траурные мероприятия состоялись с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители Правительства Тверской области, администрации Конаковского района и города Конаково, академии ПВО, районного и областного военкоматов, депутаты, ветераны, общественные организации, родные и близкие военнослужащего.

 

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