Губернатор Игорь Руденя передал в муниципалитеты новый автотранспорт

28 декабря губернатор Игорь Руденя вручил ключи от новых школьных автобусов, автомобилей скорой медицинской помощи и спецтранспорта для пожарно-спасательных служб представителям муниципальных

образований Верхневолжья.

В 20 районов и округов региона направлено 11 школьных автобусов

и 16 машин СМП. Всего за прошедшие три года автопарк тверского

региона пополнился 188 новыми школьными автобусами и 110 машинами скорой помощи.

«Возможность обновления автопарка обеспечена благодаря Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Важно, что несмотря ни на что, мы развиваемся и трудимся.

К примеру, транспорт, который мы сегодня передаем, выпущен на территории нашей страны, оснащен отечественными комплектующими – это полностью российские машины.

И они не уступают зарубежным аналогам. Хочу также поблагодарить глав муниципалитетов за активное участие в процессе обновления техники на своих территориях и за комплексную работу, направленную на повышение качества жизни граждан», – сказал Игорь Руденя.

Школьные автобусы «ГАЗ Некст» на 23 места пополнят автопарк в Нелидовском, Зубцовском, Лихославльском, Вышневолоцком и Кашинском округах, а также в Калининском, Конаковском и Торжокском районах.

Автомобили СМП переданы медицинским учреждениям в город Тверь, Ржевский, Осташковский, Фировский, Вышневолоцкий, Старицкий, Рамешковский, Весьегонский и Кимрский округа, Торопецкий, Торжокский, Бологовский, Бежецкий, Калязинский и Конаковский районы.

Кроме того, 10 единиц специального транспорта – пожарные автоцистерны и другую технику – получили подразделения пожарно-спасательной службы Тверской области.

В Тверь передано пять машин, в Ржев – две, по одной – в Торжок, Конаково и Бежецк.

«Улучшение качества жизни населения, несомненно,

одно из приоритетных направлений стратегии развития региона.

Обновление автопарков школ, медицинских учреждений

и пожарно-спасательной службы -

по-настоящему отличный подарок к Новому году.

Кроме того, все автомобили изготовлены

на российском производстве.

Они современные, комфортные и безопасные.

Это очередное подтверждение успешной

реализации импортозамещения

в непростой период экономических санкций».

Депутат ЗС Тверской области

А.В.Слепышев.