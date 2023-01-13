Губернатор Игорь Руденя передал в муниципалитеты новый автотранспорт

posted by admin on пт, 01/13/2023 - 09:41

28 декабря губернатор Игорь Руденя вручил ключи от новых школьных автобусов, автомобилей скорой медицинской помощи и спецтранспорта для пожарно-спасательных служб представителям муниципальных 
образований Верхневолжья. 
В 20 районов и округов региона направлено 11 школьных автобусов 
и 16 машин СМП. Всего за прошедшие три года автопарк тверского
региона пополнился 188 новыми школьными автобусами и 110 машинами скорой помощи.

«Возможность обновления автопарка обеспечена благодаря Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Важно, что несмотря ни на что, мы развиваемся и трудимся.

 К примеру, транспорт, который мы сегодня передаем, выпущен на территории нашей страны, оснащен отечественными комплектующими – это полностью российские машины. 

И они не уступают зарубежным аналогам. Хочу также поблагодарить глав муниципалитетов за активное участие в процессе обновления техники на своих территориях и за комплексную работу, направленную на повышение качества жизни граждан», – сказал Игорь Руденя.

Школьные автобусы «ГАЗ Некст» на 23 места пополнят автопарк в Нелидовском, Зубцовском, Лихославльском, Вышневолоцком и Кашинском округах, а также в Калининском, Конаковском и Торжокском районах. 

Автомобили СМП переданы медицинским учреждениям в город Тверь, Ржевский, Осташковский, Фировский, Вышневолоцкий, Старицкий, Рамешковский, Весьегонский и Кимрский округа, Торопецкий, Торжокский, Бологовский, Бежецкий, Калязинский и Конаковский районы. 

Кроме того, 10 единиц специального транспорта – пожарные  автоцистерны и другую технику – получили подразделения пожарно-спасательной службы Тверской области. 
В Тверь передано пять машин, в Ржев – две, по одной – в Торжок, Конаково и Бежецк.

«Улучшение качества жизни населения, несомненно, 
одно из приоритетных направлений стратегии развития региона. 
Обновление автопарков школ, медицинских учреждений 
и пожарно-спасательной службы - 
по-настоящему отличный подарок к Новому году. 
Кроме того, все автомобили изготовлены 
на российском производстве. 
Они современные, комфортные и безопасные. 
Это очередное подтверждение успешной 
реализации  импортозамещения 
в непростой период экономических санкций». 

Депутат ЗС Тверской области
 А.В.Слепышев.

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