МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Пал смертью храбрых на поле боя,

проявив мужество и отвагу

Жители Конаковского района, выполняющие боевые задачи в ходе специальной операции, с честью исполняют воинский долг, проявляют подлинный героизм и мужество, самоотверженно, не щадя себя, ежедневно сражаются с нацизмом. К сожалению, домой вернутся не все. Но память об их подвиге навсегда останется в наших сердцах.

10 января в школе № 8 города Конаково состоялось открытие мемориальной доски в честь Сергея Эдисоновича Давидяна – выпускника школы, погибшего 22 сентября 2022 года в боях за город Артемовск.

Участниками церемонии стали родители Николая отец Эдисон Николаевич, мать Юлиана Егоровна, сестра Марина Эдисоновна, исполняющий обязанности главы Конаковского района Наталья Василенко, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, начальник Управления образования администрации Конаковского района Михаил Кожехов, районный военный комиссар Юрий Неговора, помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов, помощник Благочинного по работе с молодежью, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в селе Дмитрова Гора иерей Антоний Богдюн, начальник отдела культуры, молодежи, физкультуры и спорта администрации города Конаково Сергей Никишин, ветеран боевых действий в Республике Афганистан Александр Сафронов, друзья и близкие героя, юнармейцы ЦМП «Иволга», директор, преподаватели и ученики школы.

Много теплых слов прозвучало на митинге о погибшем земляке. Все, кто был знаком с Николаем, характеризовали его как открытого, простого, честного парня с большим сердцем и доброй душой. Для него понятия чести, патриотизма, любви к Родине были не просто словами.

Николай Давидян погиб, до конца исполнив свой воинский долг. Его посмертно наградили медалью "За отвагу", грамотой временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника за свободу и независимость Луганской Народной Республики, в которой говорится, что Н. Давидян «...пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу», «Черным крестом» ЧВК «Вагнер». Ему исполнился 31 год. Выступавшие говорили о неизбывной памяти, о героическом выборе военного.

Открыли мемориальную доску исполняющий обязанности главы Конаковского района Наталья Владимировна Василенко и отец военнослужащего Эдисон Николаевич Давидян. Мемориальная доска, установленная на фасаде школы, напомнит о его воинском подвиге, патриотизме, чести и доблести.

Участники мероприятия возложили цветы и почтили память Николая минутой молчания.

Кому не рекомендуется окунаться в ледяную

воду и почему нельзя нырять в купель

В ночь с 18 на 19 января в Конаковском районе отпразднуют Крещение. На водоемах будут обустроены места для купаний с безопасными подходами и спусками к воде. Что взять с собой и как избежать травм и переохлаждения, газете «Заря» рассказал главный врач Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов.

- Кому врачи не рекомендуют купаться в проруби?

- Не рекомендуется, даже противопоказано купание в проруби людям с хроническими воспалительными заболеваниями, в первую очередь носоглотки (отитами, гайморитами), хроническими бронхолегочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями центральной нервной системы, например, эпилепсией.

Также нежелательно заходить в ледяную воду людям с остеоартрозом, с часто рецидивирующим остеохондрозом позвоночника.

То есть в основном это хронические болезни, но острая патология тоже исключает купание в проруби.

- Вообще купание в ледяной воде полезно для организма?

- Оно, конечно, полезно, но тем людям, которые к этому подготовлены. Если человек закален, тогда это принесет пользу: мобилизует защитные силы организма, повысит устойчивость к перепадам температуры.

Закаленный человек меньше болеет, хорошо переносит смену погоды, лучше справляется со стрессами.

- Когда стоит начинать готовиться к крещенским купаниям?

- Не стоит идти за компанию. К купаниям лучше готовиться заранее, например, летом — начать закаляться. Это могут быть прогулки на свежем воздухе в любую погоду, ходьба босиком, контрастный душ, обливания, мытье ног прохладной водой.

- Что купальщику обязательно стоит взять с собой?

- В первую очередь большое махровое полотенце, чтобы после купания растереться и избежать переохлаждения. Также нужна удобная сухая сменная одежда, которую можно быстро надеть, шапка, горячий чай в термосе.

- Нужна ли разминка перед купанием?

- Обязательно. Раздеться лучше не сразу: сначала снять верхнюю одежду, потом раздеться до пояса, в последнюю очередь разуться, постоять немного на снегу, чтобы ноги привыкли к холоду.

Потом нужно разогреть мышцы: подвигать руками, ногами, поприседать, сделать наклоны, даже пробежаться на месте.

- Можно ли нырять в прорубь, погружаться с головой?

- Ни в коем случае. Резкое охлаждение головы может вызвать спазм сосудов головного мозга и серьезные последствия.

- Как долго можно находиться в проруби?

- Безопасно - одну-две минуты, не более.

- Как правильно согреваться после выхода из воды?

- Нужно хорошо растереться полотенцем, тут же надеть шапку, на ноги - теплые носки и удобную обувь, выпить горячий чай. Растираться снегом не стоит, так как можно получить переохлаждение.

Ни в коем случае ни до, ни после купания нельзя употреблять

алкоголь.

- Какие советы вы дадите родителям с детьми?

- У ребенка не должно быть хронических заболеваний. Лет с пяти-шести уже можно брать детей на купания, но они должны быть под присмотром родителей.

- Как избежать травм во время купания?

- Нужно аккуратно спускаться и выходить из проруби, взять нескользящую обувь, чтобы не поскользнуться. Рядом должны быть люди, которые могут при необходимости помочь.

В Конаковском районе определены места крещенских купаний

В ночь с 18 на 19 января православные христиане Конаковского района отметят один из главных церковных праздников – Крещение Господне, или Богоявление.

Обеспечение безопасности людей во время крещенских купаний обсудили на заседании КЧС. Было отмечено, что особое внимание важно уделить безопасности, комфорту и удобству людей во время прохождения обряда, а главам поселений необходимо совместно с правоохранительными структурами и спасателями отработать вопросы по качественной и безопасной организации данных мероприятий.

В Конаковском районе для организации крещенских купаний будет оборудовано шесть специально отведенных мест. Все площадки оснастят безопасными спусками к воде, возле купелей будут постоянно дежурить медицинские работники, спасатели, полицейские, представители администраций.

Где пройдут Крещенские купания

1. Городское поселение город Конаково — река в районе ул. Пригородная, отель «Ривер клаб».

2. Городское поселение город Конаково – ул. Гагарина, река в районе лодочной станции.

3. Селиховское сельское поселение — церковная купель на берегу реки Донховки в районе улицы Заречная села Селихово.

4. Городенское сельское поселение — река Волга в районе церкви Рождества Богородицы села Городня.

5. Вахонинское сельское поселение — река Волга в районе комплекса отдыха «Завидово» филиал Глав УпДК при МИД России.

6. Дмитровогорское сельское поселение - пруд в районе школы села Дмитрова Гора.

Уважаемые жители и гости Конаковского района! Призываем к соблюдению правил безопасности и настоятельно рекомендуем ответственно отнестись

к собственной безопасности, не купаться в несанкционированных местах.