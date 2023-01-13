13 января – День российской печати

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, издательств и полиграфических предприятий Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем российской печати!

320 лет назад с издания первой русской газеты «Ведомости» началась история отечественной журналистики. Её летопись сохранила имена выдающихся профессионалов, для которых творчество было неотделимо от высокой нравственной и гражданской позиции, ответственности, преданности и любви к Родине и своему народу.

В самые сложные для страны времена работники средств массовой информации всегда были на передовой не только информационного фронта, проявляли мужество и подлинный патриотизм, отстаивая интересы своей страны.

Сегодня, продолжая профессиональные традиции, вы помогаете жителям узнать актуальную и достоверную информацию о событиях в родном крае, стране и мире, способствуете решению важных вопросов развития нашего региона, реализуете проекты, объединяющие людей на основе благородных целей защиты безопасности и суверенитета России, исторической правды, исконных ценностей и традиций нашего народа. Благодарю вас за самоотдачу, неравнодушие и большой вклад в развитие Тверской области.

Желаю вам вдохновения, реализации планов и новых профессиональных достижений на благо Верхневолжья и всей страны!



Депутат ЗС Тверской области А.В. Слепышев

и.о. главы Конаковского района Н.В. Василенко

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин

Уважаемые сотрудники средств массовой информации Конаковского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Этот праздник объединяет людей различных профессий – журналистов, редакторов, распространителей печатных изданий, общественных корреспондентов – всех тех, чей благородный труд обеспечивает одно из основных прав граждан – право свободы слова.

Четкая гражданская позиция, неравнодушие к происходящему, стремление «дойти до самой сути» и объективно донести информацию до читателя и слушателя - вершина профессионализма «четвертой власти».

Сердечно поздравляем журналистское сообщество и всех, кто трудится в средствах массовой информации, с профессиональным праздником!

Желаем крепкого здоровья, острого пера, неустанного стремления к творческим удачам и находкам, интересных событий и героев!

Летопись Конаковского района

13 января отмечается День российской печати. А нашему изданию исполняется 93 года. В архиве редакции сохранились подшивки

с 1931 года – настоящая летопись истории нашего края.

Многотомный труд десятков людей. Только представьте, сколько событий, историй и фотографий было напечатано за это время

в «Заре»!

Первый номер газеты (тогда она называлась «За коллективизацию») был напечатан в конце 1930 г.

К сожалению, он не сохранился. В то время не было еще Конакова, каким знаем мы его сейчас, а центром районной жизни был город Корчева, где и располагались редакция и типография.

За прошедшие годы газета сменила несколько названий: в 1931 г. - «Пятилетка», в 1935 г. – «Конаковский ударник», в 1952 г. – «Заря коммунизма», с апреля 1965 года она стала выходить под названием, которое осталось и в наши дни — «Заря».

На протяжении всей истории газеты каждый редактор вносил что-то новое в развитие и жизнь газеты.

Всегда изданием руководили творческие люди, преданные делу, погруженные в работу и четко знающие, как удовлетворять интерес общественности.

Как в те далекие годы, так и сейчас, коллектив редакции трудится, чтобы все самое актуальное о жизни района стало известно нашим читателям. Благодарим вас за преданность «Заре», за ваше внимание и обратную связь!

Мы продолжим печатать для вас все самое интересное о людях и событиях Конаковского района.