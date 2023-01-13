Год педагога и наставника

Президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника.

Согласно подписанному Президентом указу, это решение должно подчеркнуть особый статус педагогических работников, в том числе и тех, кто занимается наставничеством. 2023 год выбран неслучайно – в этом году отмечается 200-летие со дня рождения основоположника российской педагогики Константина Ушинского.

О важности данного решения для образовательной сферы Конаковского района мы беседуем с заместителем главы района по социальной политике Аггюль Бородиной.

- С системой образования связана практически каждая семья в районе. Дети ходят в детский сад и школу, обучаются в музыкальной, художественной, спортивной школах, посещают кружки и секции. И везде рядом с детьми они - Педагоги и Наставники.

То, какой должна быть современная школа: ее инфраструктура, оснащение, уровень реализуемых образовательных программ, организация внеурочной деятельности, воспитательная работа – важно все. Но ответственен не только труд учителя, необходимо соучастие в организации деятельности учеников и, конечно, родителей учеников. Только общие дела могут создать школу, в которой интересно учиться, которая притягательна своими возможностями в раскрытии таланта ребят, в подготовке их к взрослой жизни.

Не секрет, что последние годы происходит старение педагогических кадров. Сегодня средний возраст педагогов 50 лет. Сейчас в системе образования Конаковского района трудятся 2374 работника, а молодых специалистов пришло в этом году только 10 человек. Этого крайне недостаточно. Поэтому ключевая задача предстоящего Года педагога и наставника – не только привлечь внимание к профессии и воздать должное нашим учителям и наставникам, но и повысить интерес молодежи к педагогике, привлечь в педагогические вузы творческих, способных, активных абитуриентов, которые в дальнейшем придут работать с детьми.

В целях привлечения молодых специалистов и их закрепления в образовательных организациях в районе администрация Конаковского района активно использует следующие меры поддержки: доплата в размере 50 процентов к должностному окладу в течение трех лет, доплата в размере 7000 рублей за арендованное жилье из средств бюджета Конаковского района, участие в федеральной программе «Земский учитель».



В прошлом году по программе «Земский учитель» в Конаковский район прибыли два учителя: учитель начальных классов в МБОУ СОШ №3 города Конаково и учитель истории в МБОУ СОШ №2 города Конаково.

Безусловно, в тематическом году, связанном с наставничеством, стоит ждать особого внимания к выпускникам педвузов, которые придут в школу. И если это будет ситуация встречного выбора, то есть, если наставничество станет взаимодействием сторон, одинаково заинтересованных в повышении уровня своего профессионализма, разочарований у молодых учителей будет намного меньше.

Хочется, чтобы качественно усилилась методическая работа в школе, потому что наставник не бог, не царь и не герой, он не может и не должен знать и уметь абсолютно все и вполне может порекомендовать своему подопечному пойти и поучиться к другому человеку, именно потому, что в каких-то вещах тот разбирается лучше.

Я надеюсь, будут сделаны грамотные рекомендации, которые разработают ученые, учителя, психологи. Адресованные наставникам и написанные понятным человеческом языком, они очень помогут людям выполнять эту нелегкую и благородную задачу.

Конечно, будут запланированы и проведены в этом году тематические мероприятия. Прежде всего, мы планируем широкое освещение профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный», «Дебют», «Мой лучший урок», «За нравственный подвиг учителя». Это прекрасная возможность транслировать лучшие педагогические практики.

Планируем организовать цикл статей про учителей в каждом поселении нашего района. Показать, как живут учителя, что их волнует и что держит в профессии, сюжеты про династии, семейные пары учителей.

Год наставника имеет непосредственное отношение не только к школьным учителям, но и к работникам дополнительного образования, и к спортивным тренерам.

Каждый человек встречал в юности неравнодушного и увлеченного педагога, который ему помог, подсказал, направил в нужное русло. Этих преданных профессии педагогов, которых все еще много в системе образования, отметим на уровне района, создадим «районную доску почета образования». Вспомним и тех, кто стоял у истоков. Это будет интересный год.