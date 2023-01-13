«СРАЖЕНИЕ» ЗА ЛУЧШИЙ МАРШРУТ

Наша территория уникальна и может предложить туристические маршруты, которые даже искушенный путешественник будет проходить с лозунгом «Это было невероятно!». Новый стимул развития уникальных туристских продуктов в нашем районе - муниципальный конкурс «Лучший экскурсионный маршрут», который проводится по инициативе администрации Конаковского района.

Такое соревнование устраивается второй год в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе». Это «сражение» за идеальный турмаршрут - прекрасная возможность разжечь интерес гостей к культуре, истории, природе нашего края, показав его глазами жителей. В прошлом году 28 декабря в конкурсе участвовали два человека: учащийся 10 класса МБОУ СОШ № 8 г. Конаково А.В. Будехин и учитель географии и химии гимназии №5 г. Конаково С.Е. Ладыгина,.

Артём Будехин предложил проект «Велопутешествие по родным просторам, по родным местам», в котором представил 3 варианта веломаршрутов:

«История города Конаково». Общая протяженность маршрута 6 км.

«Душой исполненный полет» (храмовый комплекс в селе Завидово - музей С. Дрожжина в Новозавидовском). Общая протяженность маршрута 30 км

«По заповедным местам окрестностей города Конаково» (национальный парк «Конаковский бор» - усадьба Карачарово). Общая протяженность маршрута 16 км.

«Возрождая интерес к культуре, нельзя забывать о поддержании интереса

к здоровому образу жизни. Велосипедный туризм является одним из самых увлекательных

видов спортивно-оздоровительного туризма» -

Артём Будехин

Светлана Ладыгина сделала проект экскурсионного маршрута «Волжские жемчужины конаковской земли за один день» продолжительностью 12 часов, который пролегает через следующие туристические объекты: Эвент-отель Конаково Ривер Клаб – краеведческий музей г. Конаково – фаянсовый завод – «Домокафе» – художественная мастерская «Конаковский фаянс» - санаторий «Карачарово» - Radisson Resort Zavidovo – с. Городня (церковь Рождества Богородицы).

«Рассчитана экскурсия на семейный отдых и совершается по

Волге на теплоходе или катере с привлечением трансфера- автобуса по

г. Конаково. Цель – познакомить туристов с историей территории

и новыми объектами инфраструктуры для отдыха» -

Светлана Ладыгина

«Я так благодарна участникам за то, что они пришли сегодня, показали нам свои проекты, открыли для нас что-то новое! Приглашаю вас на инфотур, который будет проходить в январе/феврале 2023 года для наших экскурсоводов. У вас будет возможность проехать по всему району и все посмотреть» -

Т.Е. Комкова

После долгих дебатов члены комиссии, среди которых были представители отделов культуры, образования и туризма Конаковского района, единогласно объявили победителем Артёма Будехина. Они по достоинству оценили вариативность его маршрутов, интересную подачу материала, потенциал развития велотуризма в нашем районе.

«В новом году на летний сезон для круизных компаний мы планируем готовить около 30 профессиональных гидов, в том числе англоговорящих. Я буду рада, если вы присоединитесь к команде. С января 2023-го при поддержке администрации Конаковского района и Министерства туризма Тверской области начинается серьёзное обучение с последующей аттестацией экскурсоводов. Поэтому, если вам интересно, мы будем рады дальнейшему взаимодействию» -

Н.С. Ансталь.

Каждый участник после своих выступлений получил подарки и памятные дипломы от председателя комиссии конкурса первого заместителя главы Конаковского района Н.В. Василенко, а самое главное - рекомендации от действующего экскурсовода Конаковского района Т.Е. Комковой и учредителя туроператора «GO TRAVEL» Н.С. Ансталь по совершенствованию своих маршрутов, а также приглашение к сотрудничеству.

Можно с уверенностью сказать, что этот конкурс способствует развитию кадрового потенциала сферы туризма в нашем районе и разнообразию досуга наших гостей. И в 2023 году нас обязательно ждёт новое «сражение» за лучший маршрут, а также администрация района планирует проведение конкурса на создание туристического сувенира Конаковского района! Следите за информацией о его объявлении на konakovoregion.ru

Анастасия Лесина.