12 января – День работника прокуратуры РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На протяжении более чем трехвековой истории российская прокуратура твердо стоит на страже законности. Безупречный профессионализм, принципиальность и стремление честно служить Отечеству неизменно отличают представителей прокурорского корпуса Верхневолжья.

Сегодня сотрудники ведомства эффективно решают ответственные задачи, вносят значительный вклад в достижение национальных целей развития в Тверской области. Являясь координатором в работе правоохранительных органов, прокуратура ставит надёжный заслон нарушениям закона, обеспечивает защиту прав граждан и юридических лиц. Благодарю сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Тверской области за эффективную работу и верность традициям ведомства.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в ответственной деятельности на благо Верхневолжья и всей России!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

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Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Конаковского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников прокуратуры Российской Федерации! В органах прокуратуры служат высококвалифицированные юристы, достойно выполняющие профессиональный долг защитников закона, для которых честь, справедливость, принципиальность и личное мужество были и остаются основными жизненными установками. Выражаем признательность ветеранам, которые внесли значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, передали накопленный опыт молодому поколению.Убеждены, что ваши знания, профессиональные качества и в дальнейшем будут способствовать укреплению российской государственности, обеспечению верховенства права и законности.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых свершений в благородном деле служения Отечеству!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев,

и.о. главы Конаковского района Н.В.Василенко,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.



Закон един для всех

12 января профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Дата выбрана не случайно - в этот день в 1722 году император Петр I подписал указ об учреждении должности генерал-прокурора. Так был создан новый правоохранительный институт. В этот день о работе прокуратуры нам рассказал конаковский межрайонный прокурор, советник юстиции

Евгений Андреевич Панов.

- Какие биографические моменты повлияли на выбор профессии?

- Я еще в старших классах школы решил, что хочу учиться на юридическом факультете. В 2005 году поступил в Тверской государственный университет, где и решил связать свою жизнь со службой в органах прокуратуры.

Службу в прокуратуре Тверской области прохожу с 2010 года, занимал должности помощника прокурора Андреапольского района, прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, старшего помощника прокурора Калининского района, заместителя, первого заместителя прокурора Заволжского района г. Твери. С апреля 2019-го занимал должность прокурора Оленинского района. 20 сентября 2021 года назначен на должность Конаковского межрайонного прокурора.

- Расскажите о коллективе.

- Коллектив у нас большой - 12 оперативных сотрудников. Это дружная, сплоченная и опытная команда, инициативная и деятельная. Общими усилиями добиваемся восстановления нарушенных прав, соблюдения требований федерального законодательства.

- В основном с какими вопросами к вам обращаются?

- Граждане обращаются к нам с проблемами совершенно различного плана. Наиболее распространенными сферами обжалования являются: некачественное предоставление услуг ЖКХ, отказы в предоставлении социальных выплат, задолженности по выплате заработной платы, уборка и содержание улично-дорожной сети, защита прав несовершеннолетних, а также жалобы на решения органов предварительного расследования. Мне бы хотелось отметить, что каждое заявление, поступившее в межрайонную прокуратуру, проверяется и не остается незамеченным, нарушенные права граждан восстанавливаются.

- Сталкивались ли вы с делами о коррупции?

- Преступления в сфере коррупции выявляются повсеместно, начиная от дачи взяток сотрудникам полиции за непривлечение виновных лиц к различным видам ответственности, заканчивая получением взяток в корыстных целях должностными лицами органов местного самоуправления. В этой сфере закон един для всех.

- Постоянно вносятся поправки в законы. На что следует обратить внимание населению в наступившем году?

- Интересная поправка, которая стоит внимания. Постановлением Правительства РФ № 2076 от 16 ноября 2022 г. "О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" установлена возможность перерасчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов при временном отсутствии жильцов многоквартирных домов в квартирах. Перерасчет размера платы за указанную услугу осуществляется при отсутствии потребителя коммунальной услуги в жилом помещении более 5 полных календарных дней подряд. Он производится на основании заявления и документов, подтверждающих временное отсутствие потребителя. Данное постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 31 декабря 2027 года.

То есть, если раньше производить оплату приходилось за несколько объектов, находящихся в собственности, то 1 марта 2023 года можно предоставить документы, что гражданин не проживает по указанному адресу, и платить только за одну позицию. Думаю, это очень полезное изменение законодательства.

- Были в вашей практике интересные случаи, которые особенно запомнились?

- Их очень много на самом деле. Практически каждый случай уникален. Например, совсем недавно было раскрыто преступление 2016 года, и все из-за того, что получено совпадение по образцам ДНК с лицом, который в конце 2022 года совершил преступление в Московской области, установив его, нашли и второго преступника. 2 января 2023 г. их задержали, сейчас они находятся под стражей.

- Вы проводите профилактическую работу с детьми?

- Конечно. На плановой основе мы проводим встречи с несовершеннолетними – как школьниками, так и дошкольниками. Мы проводим профилактические беседы, рассказываем о нашей профессии, приходим на родительские собрания, приезжаем в дома ребенка, социально-реабилитационные центры, ведем шефство.

- Ваши пожелания коллегам в профессиональный праздник.

- Хотел бы поздравить всех с нашим профессиональным праздником, пожелать коллегам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, стойкости, упорства и успехов в ответственной и нужной людям работе. Ведь она направлена на защиту граждан и соблюдение законности.

Татьяна Крыльцова.

Фото Дениса Насонова.