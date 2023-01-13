

27 декабря состоялось торжественное открытие Конаковской модельной библиотеки.

Конаковская межпоселенческая центральная библиотека стала победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание в 2022 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Десять миллионов рублей из федерального бюджета и восемь миллионов рублей муниципальных вложений позволили реализовать концепцию библиотеки нового поколения.

Глава Конаковского района Олег Владимирович Лобановский поздравил конаковцев с открытием, выразил слова благодарности всем, кто был причастен к преобразованию библиотеки в модельную. Среди почетных гостей, присутствовавших на открытии библиотеки, были депутат Законодательного собрания Тверской области А.В.Слепышев, директор Тверской областной универсальной научной библиотеки имени А.М.Горького С.Д.Мальдова, протоиерей Виктор Гуров, жители города.

Новая модельная библиотека представляет собой современное учреждение, способное эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции. Главный замысел модернизации библиотеки - пространство, разделенное на функциональные зоны, плавно перетекающие друг в друга. Конаковская модельная библиотека способна организовывать досуг самых разных групп населения, тем самым объединяя их. После проведения ремонта изменились внешний облик и внутреннее пространство в библиотеке, установлены современное интерактивное оборудование и комфортная мебель, новая компьютерная, мультимедийная, звуковая и копировальная техника, значительно обновился книжный фонд. В библиотеке появилось несколько функциональных зон: информационная, зона комфортного чтения, зона для мастер-классов, конференц-зал для проведения мероприятий, зона коворкинга, места для индивидуальной работы.

Похорошевшая и помолодевшая библиотека станет площадкой для общественного диалога, интеллектуального и социального развития, просвещения и культурного досуга жителей города. Благодаря модернизации библиотека расширит спектр предоставляемых услуг, а также предоставит жителям и гостям города пространство для реализации творческих инициатив и решения повседневных задач.

Чтобы отвечать вызовам современного мира, сохранить место в общественной жизни и удовлетворять потребности общества, необходима трансформация. Модернизация библиотеки в рамках

федерального проекта «Культурная среда» призвана помочь изменить ее образ, формат взаимодействия

с посетителями. Книгохранилища привычного образца остаются

в проШлом. На смену им приходят прогрессивные и неформальные пространства, культурно-

образовательные центры для обучения, работы отдыха, которые обеспечивают доступ к цифровым технологиям

и ресурсам, становятся площадками для общения, социализации и просвещения. Новая библиотека -

место притяжения, где жители смогут проводить досуг, встречи с творческими людьми и общественными деятелями, устраивать выставки, презентации,

мастер-классы, организовывать кружки, секции, студии. Расширение направлений деятельности увеличит посещаемость библиотеки в два раза.

Заместитель главы администрации

Конаковского района по социальной политике

А. А. БОРОДИНА.

Светлана СТЕПАНОВА, и.о. директора

«МБУ «Конаковская МЦБ».