Новогодние каникулы



В праздничные дни для юных жителей Конаковского района и их родителей состоялись спектакли, игровые программы

и спортивные соревнования. 4 января в ДК «Современник» сказочное настроение зрителям подарил спектакль «Снежная королева» Московского театра Евгения Вахтангова. А 5 января на площади у Дворца культуры прошла новая развлекательная игровая программа «Похороводим?!». Ребята с большим удовольствием принимали участие в играх и эстафетах, даже попробовали свои силы в перетягивании каната.

Новогодние мероприятия во множестве прошли и в районных ДК. Так, например, 30 декабря работниками МКУ "Ручьевской СДК" была подготовлена яркая новогодняя концертная программа, которая подарила зрителям новогоднее настроение и ощущение приближавшегося праздника.

На протяжении двух месяцев шла подготовка к самой волшебной и крупной ежегодной благотворительной акции "Дари добро", к которой традиционно присоединились администрация Конаковского района, компания GoTravel, предприятия, действующие на территории района, образовательные учреждения города и района, неравнодушные жители города, района и даже области.

С 19 декабря Дед Мороз и Снегурочка из центра молодежной политики "Иволга" поздравляли детей Конаковского района с наступавшим Новым годом. В рамках акции в этом году поздравили 258 детей.

В Конаковском районе в каникулы прошли также рождественские соревнования.

5 января в спортивном зале Редкинской средней школы № 2 прошёл традиционный новогодний турнир по волейболу среди учащихся и выпускников школ посёлка Редкино и села Городня. Команды были сформированы по принципу «микст», т.е. в каждой команде были юноши и девушки разных возрастов. По итогам соревнований игроки всех команд получили награды в виде сладостей и фруктов. А наиболее отличившиеся игроки награждены полезными подарками.

А у шахматистов г. Конаково 4 января прошёл командный турнир по быстрым шахматам. Приняли участие 7 команд из Клина, Люберец, Конакова и Конаковского района. Команда г. Конаково (Александр Ковалёв, Матвей Тюрин и Самсон Воронцов) заняла второе место. 6 января состоялся рождественский турнир по быстрым шахматам. Приехали гости из Твери, Истры, Красногорска, Дубны, Клина, Щёлкова, Дмитрова и д. Мокшино.

Всего приняли участие 24 спортсмена. Матвей Тюрин из г. Конаково занял почетное третье место. Участники награждены в трёх возрастных группах.