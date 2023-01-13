ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА

С юбилеем!

7 января свой юбилей отметила Нина Петровна Вацурова.

Всю жизнь она прожила в городе Конаково. Училась в школе № 1, после окончания 9 классов поступила на фаянсовый завод. 42 года она проработала на заводе в одном цехе – формовочном. Начинала подручной, а затем долгие годы работала сменным мастером.

Окончила техникум. Формовочный цех был одним из сложных и крупных по численности работавших, насыщен сложным технологическим оборудованием. Нина Петровна умело организовывала работу коллектива. Принимала активное участие в общественной жизни цеха и завода, неоднократно награждалась Почетными грамотами.

Выйдя на заслуженный отдых, она продолжала интересоваться общественной жизнью в городе, была старшей по своему дому, а в 2008 году возглавила ветеранскую организацию центрального микрорайона. И вот уже 15 лет занимается этой работой.

Нина Петровна хорошо знает своих ветеранов, их нужды, заботы. По их вопросам приходит и в совет ветеранов, в Пенсионный фонд, администрацию. Она член президиума совета ветеранов, за свою общественную работу награждена Почетной грамотой областного и районного советов ветеранов.

Нина Петровна любит путешествовать, ездит на экскурсии, в театр, посещает культурно-массовые мероприятия в городских учреждениях. Она любит свою дачу, выращивает овощи, сажает цветы. Её можно часто видеть в городе со скандинавскими палками.

Президиум Конаковского районного совета ветеранов искренне поздравляет Нину Петровну с юбилеем. Желаем хорошего здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, наслаждаться жизнью среди детей и внуков.

«Золотая свадьба» в жизни только раз!

Свадьба – это прекрасное событие. Этот день наполнен любовью, красотой, рядом любящие родственники и друзья. А еще прекрасней, когда пары, связавшие себя узами брака, проходят совместный жизненный путь рука об руку. Двенадцатого января жители деревни Старое Мелково Конаковского района Давыдов Виктор Николаевич и Давыдова Галина Леонидовна отметили одну из главных дат супружества — 50-летие совместной жизни.

Супруги познакомились в деревне Мокшино, когда Виктор Николаевич вернулся из армии. Раньше было модно вести переписку с солдатами не зная друг друга. С первой же встречей между молодыми людьми вспыхнул костёр любви, который горит уж пятьдесят лет. В 1973 году виновники торжества сыграли свадьбу.

Год за годом супруги Давыдовы вместе преодолевали сложности, решали вопросы. Их союз прочно скреплен уважением, заботой и благодарностью. На протяжении совместного жизненного пути они поддерживали друг друга во всех делах и начинаниях и всего добились в жизни именно благодаря этой поддержке, стараниям и труду. Драгоценной наградой для них сегодня является семья. Они вырастили и воспитали замечательную дочь. Счастливых бабушку и дедушку радуют двое внуков, и подрастает правнук. По словам «молодоженов», пронести любовь через всю жизнь несложно. Для взаимного счастья достаточно лишь немного понимания, терпения и согласия.

Еще раз от всей души поздравляем чету Давыдовых с семейным юбилеем! Желаем счастья и здоровья на долгие годы.

Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и радостным!